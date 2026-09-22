Barbón condena la agresión a Rosón y Fernández y advierte de que la violencia homófoba "nunca tiene coartada"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el Debate de Orientación Política General de 2026 - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha expresado este martes su condena "absoluta, clara y sin difuminados" a la agresión sufrida en las fiestas de San Mateo por los militantes de AMA Asturies Rubén Rosón y Jorge Fernández. "Es lo que corresponde a cualquier demócrata y a cualquier institución, y aquí, claro, me refiero al Ayuntamiento. La violencia homófoba nunca tiene coartada. La agresión ideológica carece de excusa", ha afirmado.

En su intervención durante la primera jornada del Debate de Orientación Política celebrado en la Junta General, el jefe del Ejecutivo asturiano ha rechazado que lo sucedido en la capital asturiana constituya una "anécdota" o un "hecho fortuito", y ha advertido de que "actos así se producen porque existe un caldo de extremismo ultra que fermenta".

Barbón ha enmarcado este suceso en un momento "crítico para la democracia" debido al "avance global de la extrema derecha" y al "derribo del orden internacional. "Preservar Asturias a salvo de la ultraderecha es una obligación democrática", ha afirmado.

El presidente del Principado ha destacado que la Junta General aprobará en un próximo pleno la ley LGTBI, una medida que ha definido como una "deuda pendiente" que el Gobierno asturiano va a saldar. Ha encuadrado esta norma en la defensa de los derechos humanos básicos y ha insistido en que los discursos de odio alimentan agresiones homófobas como la ocurrida en Oviedo.

Barbón ha defendido el papel del feminismo en la sociedad, al que ha definido como un "poderoso rompeolas contra la involución". Ha aseverado que los ataques de la extrema derecha contra este movimiento no responden a la casualidad. "La extrema derecha elige bien a sus adversarios, si ataca al feminismo no es por casualidad", ha aseverado.

El presidente autonómico ha recordado que Asturias ha sido pionera en la protección de las mujeres frente al machismo y la violencia sexual, y ha subrayado la intención de su Gobierno de mantener esa posición de referencia. El Principado, según ha anunciado Barbón, abrirá en Gijón un segundo centro de crisis para víctimas de violencia sexual, con el objetivo de "reforzar y acercar la atención especializada" a las víctimas.

Barbón ha puesto en valor la labor desarrollada por el centro de atención a víctimas de Oviedo, al que ha calificado como un referente a nivel nacional tras haber atendido hasta la fecha a cerca de 2.000 personas.