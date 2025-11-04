Barbón considera que la dimisión de Mazón "llega tarde"

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha dicho este martes que la dimisión de su homólogo en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), es algo que "llega tarde".

Barbón se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE.

El socialista asturiano a comentado que a todos puede superarles determinadas desgracias, cuando uno no es capaz de frenar las consecuencias. Pero Barbón ha dicho que lo que no se entiende es que Mazón estuviera "desparecido" del comité de crisis de la tragedia de las riadas de Valencia. "Se nos sigue sin aclarar qué hacía en aquella comida y por qué tardó tanto", ha apuntado.

"Él no iba a poder frenar las riadas, pero a lo mejor sí podía haber hecho que el aviso de alerta llegar a los ciudadanos a las cuatro de la tarde en vez de a las ocho y pico", ha lamentado Barbón.

Barbón ha comentado, no obstante, que ahora la investidura del nuevo presidente va a depender de Vox y ha apuntado que quizás lo que tenía que haber hecho Mazón antes de dimitir era convocar elecciones.