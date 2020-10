Barbón considera "terrorífica" la respuesta que Vox habría dado a la pandemia

El presidente asturiano recibe este jueves a Blanco en la primera reunión institucional de éste como líder de su partido en Asturias

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha dicho este miércoles que la respuesta que un gobierno de Vox habría dado a la pandemia habría sido "terrorífica". En su respuesta al portavoz de Vox en Asturias, Ignacio Blanco, en la segunda jornada del debate de orientación política, el socialista ha dicho que Blanco es partidario de que no hubiese ningún tipo de restricción ni control.

"Usted es el mejor ejemplo de Donald Trump en Asturias", le ha dicho al representante de Vox, al que ha recordado que el verdadero ejercicio de responsabilidad está en llevar mascarilla y proteger a los demás.

Además, Barbón ha recordado a Blanco que en Murcia, donde también gobierna Vox, se están aplicando medidas restrictivas del tipo de las que Blanco criticaba. Ha recordado que otros países cmo Portugal, Polonia, Alemania o Italia también están recurriendo a medidas drásticas.

"El mayor temor para los asturianos sería estar en sus manos", ha comentado Barbón sobre un posible mandato de Blanco, de quien ha dicho que, por lo menos, es sincero al reconocer que no es partidario del confinamiento.

El debate entre Barbón y Blanco se fue caldeando poco a poco y comenzaron a cruzarse reproches cada vez con más intensidad. Blanco había recordado que los dos diputados de Vox costaban la mitad a los asturianos porque tenían un régimen de media jornada.

Ante esa afirmación, Barbón salió al paso y dijo que esa consideración era "tremendamente injusto" hacia el resto de los diputados. "Usted cobra la mitad para poder cobrar fuera y, a cambio, hace aquí bastante menos que la mitad", le ha reprochado a Blanco.

FEMINISMO

Otro asunto en el que chocaron frontalmente fue en lo relativo al feminismo. Blanco dijo al socialista que de eso no le podía dar lecciones sobre la materia, porque él defiende el feminismo de hace tiempo, la igualdad de todos ante la ley sin ningún tipo de privilegio. "Lo que defendían las feministas de verdad y no los grupos de izquierdas de ahora que no sé lo que son", ha comentado. Además, dijo que en España fueron votos socialistas los que se posicionaron en contra de que la mujer tuviera derecho a votar.

Barbón reaccionó airadamente diciendo que no fue la derecha la que aprobó el voto femenino y que Clara Campoamor, que no militaba en el PSOE, fue expulsada de su partido por defender el voto de las mujeres. El derecho salió adelante gracias a la mayor parte de los diputados del PSOE, señaló Barbón que recordó a Blanco que "siguen muriendo mujeres asesinadas a manos de la violencia machista".

REUNIÓN

Barbón y Blanco volverán a verse las caras este jueves en Oviedo, en la sede de Presidencia. Será a las 12.00 horas del mediodía, según han confirmado las partes.

El presidente asturiano ha explicado que Blanco, tras ser elegido presidente de Vox en Asturias, envió un email solicitando que la primera reunión institucional fuese con el presidente de Asturias. "Yo soy cortés por encima de cualquier cosa", ha señalado Barbón, que ha explicado que aceptó el encuentro. No obstante garantizó que de la reunión no iba a salir ningún acuerdo dadas las diferencias que les separan.