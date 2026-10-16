Barbón contrapone la "alianza de la especulación" a una "coalición de derechos" ante el 29N

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha visitado hoy Cabrales con motivo del 25º aniversario de la entrada en servicio del funicular de Bulnes - PRINCIPADO

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha situado la vivienda como el principal asunto de las elecciones autonómicas del próximo 29 de noviembre y ha contrapuesto a quienes consideran que es un bien sujeto a la lógica del mercado con quienes la defienden como un derecho.

"Creo que estas elecciones van de eso, de vivienda. El gran tema es la vivienda", ha afirmado este viernes durante su visita a Bulnes, en Cabrales, con motivo del 25 aniversario del funicular que comunica esta localidad con Poncebos.

Barbón ha defendido que el acceso a la vivienda es un derecho que "muchas veces no se está cumpliendo" y ha aludido a las dificultades de numerosas personas para acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad. En este contexto, ha definido la contienda electoral como "una competición entre una alianza de quienes creen y defienden la especulación, la alianza de la especulación, frente a una coalición de derechos".

LISTAS CONJUNTAS AL SENADO

Preguntado por las negociaciones para concurrir con listas conjuntas al Senado entre el PSOE e IU, el presidente asturiano ha asegurado que desconoce el estado de las conversaciones. "No tengo ni la más remota idea de lo que se está negociando", ha respondido, antes de señalar que las elecciones del 29 de noviembre requieren "una amplia movilización ciudadana".