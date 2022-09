Barbón cree que en Italia los partidos tradicionales se han alejado de los problemas reales de la gente

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha manifestado que la victoria de Hermanos de Italia en los comicios italianos es "responsabilidad de los partidos tradicionales, incapaces de representar los problemas reales de la gente".

Barbón en su cuenta de Twitter ha valorado los resultados electorales en Italia y ha manifestado que "no sirve de nada ni lamentarse ni culpar a los votantes".

Y ha alertado de que si los partidos tradicionales no abordan los problemas reales de la gente no obtendrán el apoyo en las urnas. "Si no somos útiles, la gente no nos vota", ha apuntado.

La líder de Hermanos de Italia (FdI, por sus siglas en italiano), Giorgia Meloni, se perfila como primera ministra del país, después de que los resultados provisionales confirmen que es la candidata más votada en la jornada electoral de este domingo.

Con más del 90 por ciento de las papeletas escrutadas --tanto para el Senado como para el Congreso de los Diputados--, el FdI ha conseguido el 26,5 por ciento de los votos; seguido del Partido Democrático, de Enrico Letta, con el 19,4 por ciento; y el Movimiento 5 Estrellas, de Giuseppe Conte, en tercer lugar con el 14,8 por ciento de los votantes.