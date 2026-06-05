Barbón cree que el Noroeste está consiguiendo posicionarse como "tierra de inversiones y oportunidades"

Acto de izada de bandera en Ribadeo. - Xunta de Galicia

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha abogado este viernes por posicionar a todo el Noroeste de España como un "territorio y tierra de oportunidades", un objetivo que, según ha manifestado, se está consiguiendo al consolidar la zona como un receptor de inversiones y lograr que su voz sea escuchada.

"Creo que estamos consiguiendo posicionarnos como tierra de inversiones y esto es importante. Tanto Galicia como Asturias, y a los hechos me remito estamos dando la vuelta a una situación que creíamos que no tenía final", dijo Barbón.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha realizado estas declaraciones en el municipio de Ribadeo (Lugo), donde ha asistido a los Encuentros de Eo y al acto de izado de la bandera oficial de la localidad. Tras firmar en el libro de honor del Ayuntamiento, ha remarcado que tanto el río Eo como el Puente de los Santos "en realidad no separan, unen" a Galicia y Asturias, tierras que ha calificado de "hermanas".

En este sentido, ha puesto en valor el carácter histórico de las reuniones bilaterales entre los presidentes de la Xunta de Galicia y del Principado de Asturias, unos contactos que arrancaron en su día con González Laxe y Manuel Fraga por la parte gallega, y con Pedro de Silva por la parte asturiana.

Asimismo, ha expresado su reconocimiento a la iniciativa de Ribadeo de contar con una enseña propia, un gesto que ha tildado de "digno de reconocimiento" por tratarse de símbolos de unidad de los pueblos. Al respecto, ha recordado la significación de la bandera de Asturias y la reciente conmemoración del 25 de mayo, fecha institucionalizada por su Gobierno para conmemorar cuando la Junta General se declaró soberana en 1808 frente a la invasión napoleónica.

Por otra parte, ha vinculado el escenario de oportunidades del noroeste con la evolución del reto demográfico. A este respecto, ha enfatizado que, en contra de las previsiones que apuntaban a un descenso inexorable por debajo del millón de habitantes en torno al año 2020, Asturias registra actualmente una mayor población que en el momento en el que accedió a la presidencia.