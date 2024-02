Barbón defiende medidas "a corto plazo" para mejorar la seguridad del corredor del Nalón y no descarta su desdoblamiento

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha defendido este viernes la aplicación de "medidas concretas a corto plazo" para mejorar la seguridad en el corredor del Nalón y ha indicado que tampoco descarta el desdoblamiento de la vía "si el estudio que se va a encargar" lo considera viable.

Barbón ha querido trasladar el pésame a toda la familia y amigos de los dos fallecidos, madre e hijo, el pasado miércoles en la citada vía. Ha lamentado que el corredor "se haya convertido en algunas partes en un lugar de tragedia" y ha recordado que es usuario habitual de la vía, por lo que es conocedor de la misma.

En este caso ha añadido que "sabemos ya que el conductor que generó el siniestro dio positivo en tres sustancias de drogas diferentes" y en este sentido ha incidido en que "se están cometiendo graves imprudencias que están acabando con vidas". Por eso Barcón ha apelado a la prudencia.

AGENCIA DE SALUD Y MAPA SANITARIO

En otro orden de cosas, preguntado sobre la posibilidad de que Asturias albergue la sede de la Agencia de Salud Pública, Adrián Barbón ha indicado que "es necesario enfriar un poco los ánimos" ya que ha recordado que el anterior gobierno, previo a las elecciones del 23 de julio, había dicho que la Agencia no iba a salir de Madrid por razones operativas.

"Yo en estos momentos desconozco si va a abrirse una convocatoria. Si se abre una convocatoria, claro que optaremos, pero no conocemos los criterios en los que se va a fundamentar. Porque esto no es una decisión de quiero que vaya aquí, eso se fija en criterios que son concurrentes y objetivos. Y a día de hoy yo no sé ni tan siquiera si el gobierno ha tomado la decisión de que salga de Madrid", ha dicho Barbón.

No obstante ha añadido que cree que la ministra de Sanidad sí que conoce bien la potencialidad de Asturias de hecho apoyó el mapa sanitario.

En este sentido ha indicado que cree que dicho mapa cuenta con "un apoyo muy mayoritario de la sociedad asturiana" y el mismo va a permitir hacer que el sistema sanitario sea sostenible y con más futuro.