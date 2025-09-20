Barbón defiende la memoria de las víctimas del pozu Funeres y critica al PP por acercarse "a la extrema derecha"

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ah defendido este sábado la memoria de las víctimas del pozu Funeres y ha criticado al Partido Popular por acercarse "a la extrema derecha", durante el tradicional homenaje en la localidad.

En concreto, Barbón se ha referido a las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien había afirmado que en este nuevo curso político se "empezará a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

Para Barbón, tales comentarios "ofenden y duelen" en Asturias, una tierra marcada por la memoria de fosas y enterramientos forzados. "Nos van a hablar a nosotros de fosas. Nosotros sabemos lo que es sufrir, no nos lo tienen que explicar nadie", ha afirmado durante el acto de homenaje a las víctimas.

En este escenario, Barbón ha alertado de la influencia de "la extrema derecha" en el discurso de la derecha democrática en España y Europa, citando su reciente visita a Bruselas, y ha defendido la necesidad de mantener un proyecto progresista centrado en la igualdad de oportunidades y la defensa de los sectores más vulnerables.

Junto a esto, el presidente asturiano ha subrayado que la Federación Socialista Asturiana es "el refugio seguro frente a la intolerancia" y ha reiterado su compromiso con la libertad, la igualdad y la democracia, recordando el valor de los servicios públicos y la protección de los derechos sociales como elementos esenciales de la libertad.

"La libertad no puede construirse más que con la igualdad de derechos y con unas condiciones dignas del acceso al mercado laboral", ha comentado Barbón.