Barbón dice que al acabar la legislatura los votantes de Vox "sabrán que el suyo fue un voto tirado a la basura"

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, el socialista Adrián Barbón ha manifestado que "lo que tienen que saber los votantes de Vox es que cuando finalice esta legislatura, ni una sola de sus propuestas ha servido para nada". "Ha sido un voto tirado, un voto a la basura, porque nunca han querido contribuir en positivo", ha dicho Barbón.

Barbón se ha sometido este miércoles a las preguntas de la oposición, entre ellas la planteada por la portavoz de Vox, Carolina López, que ha preguntado al presidente asturiano "cuántas deficiencias más en la gestión de su Gobierno tendrán que soportar los asturianos antes de que asuma su responsabilidad".

"Cuándo han sido ustedes una fuerza responsable. Cuándo por ejemplo han defendido los intereses de la mayoría social asturiana. Cuándo defienden a los colectivos vulnerables. Si además lo que alimentan son discursos permanentemente racistas, de odio y de miedo", ha replicado el presidente asturiano a Carolina López, asegurándole que "por suerte el no gobernará jamás con Vox".

Por todo ello ha dicho Barbón que le "da pena" ver ahora en Valencia, cómo el PP "se humilla pidiendo a Vox que le invistan, que haya una nueva investidura de un presidente, humillándose, arrastrándose, pidiendo a Vox sus votos".

Por su parte la portavoz de Vox, Carolina López, ha indicado que Asturias "no puede soportar ni un minuto más un Gobierno agotado y sin rumbo, simplemente aferrado a un sillón" y los asturianos "no aguantan más sus cascadas de errores, sus improvisaciones, su falta de planificación, su opacidad y el caos que reina al final dentro de su Gobierno, pagan todos los asturianos a un precio elevadísimo".

López ha insistido en que "se mire por donde se mire hay problemas, porque el gobierno de Barbón, es como un edificio sin cimientos, que se agrieta por todas partes". Ha considerado que la zona centro de ese fracaso político es la consejería del medio rural, pero a su juicio tampoco se libra de esa mala gestión la consejería de infraestructuras, o la sanidad pública "joya del discurso del Gobierno que está al borde del colapso".

La responsabilidad del Gobierno en el accidente de la mina de Cerredo o las listas de la ley de Dependencia han sido otras de las cuestiones abordadas por López en su intervención para acusar a Barbón de "no gobernar para Asturias, sino para la mafia del Partido Socialista".