Barbón dice que a día de hoy duda del voto de la diputada de Podemos en su investidura, pese a la decisión del partido

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones del Principado de Asturias, Adrián Barbón ha manifestado este lunes que "a día de hoy todavía no sabe si será reelegido presidente el miércoles o el viernes porque no conoce lo que va hacer la diputada de Podemos, Covadonga Tomé".

"Hay 22 votos garantizados. Pero es verdad que depende que sea la primera jornada, el 19 de julio, o sea la segunda votación, el 21 de julio, de una diputada de Podemos que partido acordó en sus órganos que tiene que votar a favor, pero que ella no ha concretado si va a votar a favor por cuestiones de diferencias que tienen internas Podemos, que a mí no me corresponde entrar en ello, ni mucho menos", ha indicado Barbón.

Respecto a los avances en la negociación con Convocatoria con Asturias para la formación de Gobierno, Adrián Barbón ha incidido en que debe ser discreto, pero ha indicado que "ve buena sintonía en torno a un gobierno progresista".

Preguntado si contempla la entrada de Podemos en ese futuro Gobierno, Barbón ha indicado que con quien hay avances es con Convocatoria por Asturias y ha añadido que su mayor obsesión es que el Gobierno sea "estable". "Para dar estabilidad al Gobierno lo primero que tenemos que hacer es dar estabilidad a las formaciones", ha indicado Barbón.

Lo que sí ha asegurado Adrián Barbón es que el uno de agosto ya habrá nuevo Gobierno en el Principado.