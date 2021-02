Barbón dice que para salir de las restricciones de riesgo extremo se precisa un informe "pormenorizado" de Salud Pública

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha defendido este jueves la estrategia del Ejecutivo asturiano para implantar restricciones de nivel de riesgo extremo (4+) por municipios, en función de la incidencia de COVID-19 que padezcan. La decisión de que un concejo salga de ese nivel de restricciones es fruto de un "informe pormenorizado" del departamento de Salud Pública, ha dicho.

En una entrevista concedida a COPE Mieres recogida por Europa Press, Barbón ha reiterado que los indicadores para que los municipios salgan de ese nivel de riesgo extremo son distintos que los que se usan para que entren.

Se establecen criterios claros para aplicar esas restricciones, que abarcan cierre de interiores, grupos limitados a cuatro personas, solo convivientes en las casas y cierre perimetral del municipio. El Principado indica en sus resoluciones publicadas por la Consejería de Salud los niveles concretos para que entren en ese nivel restrictivo los municipios. No figuran, sin embargo, los requisitos para salir.

Barbón ha explicado que la decisión de que uno de los municipios afectados por estas restricciones salga del nivel de riesgo extremo depende de un "informe pormenorizado" de Salud Pública en el que se analiza la evolución de cada territorio.

"No basta simplemente con bajar el umbral, porque entonces podríamos tener concejos entrando y saliendo del nivel 4+ todos los días y eso no tiene ningún sentido común", ha comentado. En ese informe, ha dicho, se analizaría también la presión asistencial en el área sanitaria y la incidencia de toda Asturias. "Con esos criterios se elabora un informe en el que los técnicos proponen o no la salida de los municipios de nivel 4+", ha dicho.

En su red social de Twitter, Barbón ha defendido también las medidas restrictivas adoptada en Asturias para frenar contagios. "Un representante público nunca debe hacer llamamientos que inciten a la irresponsabilidad", ha escrito.

Además ha hecho un llamamiento a cumplir con las medidas "por respeto" a las más de 1.800 personas que han muerto en Asturias de COVID-19. "Despreciar el drama de esas más de 1800 víctimas del coronavirus sería una falta de respeto difícil de superar. No lo hagamos jamás", ha añadido.