Barbón espera que la llegada de Diego Canga haga que el PP ejerza una oposición "constructiva" la próxima legislatura

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que espera que la llegada de Diego Canga al PP haga que este partido ejerza una oposición "constructiva" en la próxima legislatura.

En unas declaraciones a los medios, Barbón ha expresado su "respeto" por la "designación de Madrid como candidato" de Canga a la presidencia del Principado, y ha dicho que espera que el PP "cambie su modo de hacer oposición".

Espera el presidente y candidato socialista que "signifique que en la próxima legislatura la labor de oposición sea constructiva, de diálogo" y esté dispuesto a buscar acuerdos y no "quedarse en el no por el no".