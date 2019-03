Barbón (FSA) sorprendido de que Casado no pidiera perdón por los 'horreos y frixuelos'

Publicado 05/03/2019 20:03:07 CET

Pone la coalición PP-Foro como ejemplo para alertar de que la derecha está movilizándose para poder gobernar

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA y candidato socialista a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha afirmado estar sorprendido de que el presidente del PP, Pablo Casado, no haya reconocido que se equivoco afirmando que el sistema educativo asturiano tenía que cambiar para no dedicarse solo a estudiar frixuelos y horreos.

En declaraciones a los medios este martes en Oviedo, Barbón ha opinado sobre la visita de Casado a Asturias para sellar un acuerdo de coalición con Foro de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Una visita que se produce casi dos meses después de que Casado levantara la polémica al pedir que los niños asturianos "no estudien solo horreos y frixuelos".

Por eso, Barbón se ha mostrado sorprendido de que este martes el líder 'popular' no haya reconocido "que se equivoco" y no haya tenido un "gesto de humildad". "Me hubiera gustado que la dirección del PP asturiano le hubiera aconsejado tener un gesto hacia los asturianos con lo que de que el sistema educativo tenía que cambiar y no dedicarse solo a estudiar frixuelos y horreos, precisamente cuando los datos no son precisamente malos, todo lo contrario", ha señalado.

En ese sentido, Barbón entiende que la visita de Casado a la Catedral de Oviedo para ver la Cruz de la Victoria --máximo símbolo de los asturianos recogido en la bandera y en el escudo-- podría interpretarse como "una manera de pedir perdón".

COALICIÓN PP-FORO

Por otro lado, también ha vuelto a opinar sobre la coalición entre el PP y Foro, algo que a su juicio viene porque la derecha sabe que son unas elecciones decisivas "y quieren sumar para que no se pierdan los votos de Foro". "Una especie de suma para que gobierne la derecha con el apoyo de la extrema derecha", ha indicado.

Con todo, ha señalado que esa coalición no va a modificar la intención de voto de los asturianos, pero que tendría que servir de lección a la izquierda, a los progresistas e incluso a los moderados, "a los que no están cómodos con que la extrema derecha marque el camino", para movilizarse.

"La derecha está movilizada y hay una amenaza cierta de que PP, Foro, Ciudadanos y la extrema derecha puedan gobernar España", ha sentenciado.