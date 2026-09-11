Barbón, sobre el futuro de TYC Narcea: "Yo quiero que la mina funcione"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reconocido este viernes que quiere que la mina de TYC Narcea "funcione" y ha asegurado que la parte que depende de la Administración asturiana "está resuelta". Lo que queda ahora es el "debate técnico" entre la empresa y el Instituto de Transición Justa (ITJ) para dirimir si la empresa debe o no devolver las ayudas al cierre de la minería que se otorgaron con anterioridad.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el jefe del Ejecutivo autonómico ha precisado que el debate central radica en quién tiene razón sobre la utilización de las antiguas zonas de explotación minera, si la empresa o el Instituto del Carbón.

Barbón espera que ambas partes "solventen esa negociación" y ha señalado que, en su opinión, el Instituto de Transición Justa "está contabilizando más allá, o en exceso, lo que fueron las ayudas al cierre o el territorio afectado por las ayudas al cierre".