Barbón insiste en que el objetivo es "asegurar la siderurgia integral en Asturias" y eso puede ser con o sin Arcelor

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS9

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a referirse este viernes al futuro de ArcelorMittal en Asturias y a la ejecución de las inversiones previstas y ha reiterado que "el objetivo del Gobierno de España y el objetivo del Gobierno de Asturias es asegurar la siderurgia integral en Asturias". Preguntado en este punto por parte de los periodistas eso puede ser "con o sin Arcelor", Barbón ha indicado "Efectivamente".

"Asegurar la industria en Asturias, la siderurgia integral, ese es el objetivo", dijo Barbón en reiteradas ocasiones en la atención a los medios de comunicación tras la celebración en Avilés del consejo de Gobierno.

Ha vuelto a destacar Barbón el buen trabajo de Luis Ángel Colunga sin confirmar ni desmentir las informaciones sobre el futuro del comisionado especial para el PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) - de Descarbonización del Ministerio de Industria y ha vuelto a insistir en que ya se conoce "la línea en la que está trabajando con Arcelor".

"No puedo decir más, tienen que entender que hay cosas que no podemos hablar más porque todo se está negociando y se está trabajando de una forma discreta. Cuando tengamos una propuesta que se va a ejecutar, ya saben que lo anunciamos. Pero hasta entonces a mí no me gusta decir más allá de la garantía que el Ministerio de Industria, que por cierto seguimos trabajando a todo ritmo con ellos, y el propio presidente del Gobierno en esa reunión en Moncloa, permitió poner claro y encima de la mesa que el objetivo del Gobierno de España y el objetivo del Gobierno de Asturias es asegurar la siderurgia integral en Asturias. Eso es lo que podemos hacer", indicó Barbón.