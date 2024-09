Barbón, que no acudirá a la Ejecutiva Federal, resta importancia al adelanto de la misma y del Congreso

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidende del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha restado importancia a la convocatoria del Congreso Federal del PSOE y ha indicado que "no es un adelanto", sino que los congresos ordinarios socialistas se celebran "entre el tercer y cuarto año". Además ha considerado que "no cree que esa convocatoria tenga nada que ver con la financiación autonómica" y el acuerdo con ERC.

"Lo que pasa es que la gente se ha quedado con la copla de que en los últimos años los congresos ordinarios eran cada cuatro, pero no ha sido siempre así. Por ejemplo, en toda la etapa de Felipe González los congresos se celebraban cada tres años, era lo habitual y la norma de nuestro partido", ha indicado Barbón.

En cuanto al Comité Federal, convocado para el próximo día 7, Barbón afirmaba que en caso de que fuese fijada esa fecha, como así ha sido, no podría asistir al coincidir con los actos de celebración del Día de Asturias, que tiene lugar el 8 de septiembre pero con diferentes actos para los días 6, 7 y 8.

"No puedo abandonar los actos por el Día de Asturias que se celebran en Los Oscos para ir al Comité Federal. No obstante nosotros vamos a mostrar siempre nuestra posición en materia de financiación, como venimos haciendo y como ya he trasladado", ha indicado Barbón.

El presidente asturiano se manifestaba así durante la atención a los medios en el acto de inauguración del nuevos IES de La Florida, en Oviedo. Preguntado si considera que esta convocatoria del Comité y el Congreso Federal supone la necesidad de "relanzarse" del PSOE, Barbón ha indicado que "el PSOE tiene siempre una vocación de conexión permanente con la sociedad, algo que le consta".

"Es una preocupación constante de la Dirección Federal, como es una preocupación constante mía, como Secretario General de la FSA, hay que estar siempre cerca de la gente, conectados, y en este sentido yo creo que es algo que siempre, como partido histórico, el PSOE ha tenido", ha dicho.

Además, una vez más ha reiterado que la posición del Gobierno asturiano en materia de financiación es la del acuerdo de 2020 y ha incidido en que siguen a la espera de que el Ministerio concrete "de qué estamos hablando", en referencia al acuerdo con Cataluña.