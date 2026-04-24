Barbón ofrece el apoyo de su gobierno para ampliar la relación comercial entre Asturias y México

Adrián Barbón, a la derecha - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La relación comercial entre Asturias y México ha aumentado en los últimos años, pero aún está lejos de desarrollar todo su potencial, según ha señalado el preside Adrián Barbón, quien ha ofrecido el apoyo del Gobierno del Principado para alcanzar ese objetivo, convencido de que "el intercambio comercial entre ambos territorios puede y debe ser mucho mejor".

El presidente del Principado ha sostenido esta afirmación durante un encuentro con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), una organización que representa al sector privado mexicano con actividades de comercio exterior. En su tercera jornada americana, Barbón ha insistido en el carácter complementario de las empresas mexicanas y asturianas.

En la actualidad, las exportaciones asturianas a México superan los 74 millones, ligadas básicamente a la industria. "La pregunta que debemos hacernos es si estamos en condiciones de ampliar esa relación. La respuesta no puede basarse en los deseos, en las ilusiones de cada cual, sino en realidades, en datos tangibles", se ha interrogado el presidente. Él mismo ha dado la respuesta: "la contestación debe ser positiva: sí, por supuesto que sí, por supuesto que el intercambio comercial entre Asturias y México puede y debe ser mucho mayor".

A este objetivo quiere contribuir el Gobierno de Asturias con su respaldo institucional y su experiencia de "diplomacia discreta". "Lo tenemos muy claro: debemos escuchar, acompañar y sugerir, pero nunca sustituir a las empresas ni actuar como su altavoz. Nuestro papel no es ese", ha explicado.