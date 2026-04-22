Declarados en emergencia cinegética por jabalí cinco municipios, con refuerzo del control poblacional

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SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha declarado la emergencia cinegética temporal por jabalí en los municipios de Vega de Liébana, Cabezón de Liébana, Pesaguero, Ribamontán al Mar y Val de San Vicente, para reforzar el control poblacional de la especie.

Está en vigor desde este miércoles, fecha en la que se ha publicado la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria, y, al menos, hasta el 31 de diciembre, aunque podría prorrogarse en función de la evolución de la situación.

Esta declaración de emergencia cinegética se adopta para frenar el crecimiento "descontrolado" de la especie y reducir los riesgos asociados para la seguridad vial, la sanidad animal y las actividades agrarias, ha indicado en un comunicado el Gobierno regional.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Esta figura permitirá aplicar un conjunto de medidas extraordinarias en los cinco municipios afectados.

En concreto, se establece la priorización y simplificación de las autorizaciones para el control de la especie solicitadas por entidades locales y cotos de caza, facilitando su tramitación y ejecución.

Asimismo, se incrementan en un 50% las batidas permitidas y se eliminan los cupos de captura durante la actividad cinegética ordinaria, con el fin de intensificar la presión sobre la población de jabalí.

Del mismo modo, se autoriza la realización de controles poblacionales y batidas excepcionales fuera de la temporada de caza cuando persistan problemas sanitarios o de seguridad vial, y se permite la práctica de aguardos o esperas, así como la captura mediante jaulas trampa en determinadas condiciones.

Para mejorar la eficacia de estas actuaciones, se habilita de forma excepcional el uso de dispositivos tecnológicos como visores nocturnos, detectores de presencia o cebaderos controlados.

En aquellas zonas donde no resulte viable la actividad cinegética convencional, especialmente en entornos urbanos o próximos a núcleos habitados, se reforzarán las actuaciones directas por parte de los Agentes del Medio Natural.

Además, la resolución prohíbe la tenencia de jabalíes vivos o sus híbridos en los municipios afectados, obligando al sacrificio de los ejemplares previamente autorizados.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos (PP), ha explicado que esta decisión "responde a una situación que exige actuar con responsabilidad y firmeza para proteger tanto al sector primario como a la ciudadanía".

"Estamos ante un problema creciente que afecta a la seguridad de las personas, a nuestras explotaciones ganaderas y al equilibrio del medio natural", ha aseverado.

Ha defendido que con esta resolución se aportan herramientas "eficaces para reducir la población de jabalí y minimizar sus impactos negativos".

Según ha indicado, el Gobierno autonómico mantendrá un "seguimiento constante" de la evolución de la especie y no descarta prorrogar o ampliar las medidas si persisten las circunstancias que han motivado esta declaración