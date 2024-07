"Barbón os está engañando", dice Queipo (PP) a los defensores de la oficialidad

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha dirigido a los defensores "que legítimamente" defienden la oficialidad que el presidente del Principado, Adrián Barbón, "les está engañando".

En declaraciones a los medios, en Ribadedeva, ha afirmado que hay un dicho "que expresa perfectamente qué es lo que le está pasando a Adrián Barbón, que es que cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo y no para de darle vueltas a un tema que está muerto".

"No hay debate sobre la oficialidad y él lo sabe. De hecho, él está planteando este debate porque sabe que no existe", ha afirmado, para indicar a los asturianos que Barbón "les engañó en la legislatura anterior y les están engañando en nuestra legislatura".

Así, ha afirmado que no hay opciones de que salga la oficialidad "porque Adrián Barbón lo que está haciendo es intentar engañar una vez más a toda Asturias y vuelve a traer otra vez el discurso de la oficialidad amable que no ha sido capaz de poner negro sobre blanco para que todos sepamos de qué habla".

Queipo ha indicado que la oficialidad no puede tener adjetivos ya que "la oficialidad es y por tanto lleva consigo las obligaciones de cualquier oficialidad o no es, pero no existe una oficialidad amable".

"Nosotros queremos la defensa, la conservación y la protección de nuestras lenguas tradicionales, pero no queremos que nadie tenga que verse obligado a aprenderlas ni tampoco a usarlas", ha explicado, para indicar que Barbón va a llevar el debate de la oficialidad a la Junta General "porque sabe que no saldrá adelante".