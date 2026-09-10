Barbón participa en el homenaje a Luis Gallego y ensalza su trayectoria al frente del Marino de Luanco

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez; el presidente del Club Marino de Luanco, Luis Gallego Novar y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. - PRINCIPADO

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha participado este jueves en el homenaje rendido a Luis Gallego -- presidente del Marino de Luanco desde hace 36 años-- y cuyo nombre llevará el estadio local, en un acto en el que ha destacado su trayectoria. "Se ha convertido en parte ejemplar de la historia del club, emblema vivo de Luanco", ha subrayado.

En su intervención, Barbón ha asegurado que "el fútbol está marcado por la entrega y el esfuerzo", valores que ha identificado con la trayectoria del presidente de la entidad. En este sentido, ha destacado su "excepcional dedicación, su vocación y su pasión". También ha recordado la importancia que ha tenido Gallego en todos los hitos deportivos y sociales alcanzados por el club en las últimas décadas.

El presidente autonómico ha aprovechado el acto para reiterar el respaldo del Gobierno asturiano al deporte. Según ha señalado, las ayudas destinadas a las federaciones han aumentado un 150 por ciento desde 2019 hasta alcanzar los dos millones de euros en 2027, mientras que las partidas orientadas a los clubes han registrado un crecimiento del 336 por ciento en el mismo periodo, alcanzando también los dos millones de euros el próximo año.