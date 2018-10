Barbón pide respeto para el rector y que se debata de manera "razonable" sobre el asturiano

Publicado 06/03/2018 12:38:59 CET

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la FSA PSOE, Adrián Barbón, ha querido mostrar su solidaridad con el recto de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, tras críticas del PP que lo han acusado de "buscar imponer el asturiano" desde la institución académica y ha pedido debatir "con respeto" sobre la cooficialidad del asturiano.

"Creo que el recto se merece un respeto, representa a una institución, porque defienda la apertura del debate en la Universidad no se puede tratar como se le trató por parte del PP. Frente a ese ataque la FSA pide respeto al rector y a la Universidad. Espero que todos seamos razonables y debatamos con respeto y con respeto al rector también", ha dicho Barbón.

Adrián Barbón ha ofrecido una rueda de prensa junto al secretario general de la UGT, Javier Fernández Lanero, tras haber mantenido una reunión de trabajo. En la misma ha sido preguntado sobre si estaría dispuesto a llevar a una consulta interna el asunto de la cooficialidad.

Ante esta pregunta el secretario de los socialistas ha recordado que el partido tiene un nuevo reglamento y si cabe en ese reglamento podría plantearse. "No digo ni sí, ni no. Es un tema complejo, porque hablamos de un asunto aprobado por el congreso. Ni lo he estudiado ni estoy en ello ahora", ha añadido Barbón.

Y es que a su juicio ahora mismo hay otras cuestiones que preocupan más en la FSA. Así por ejemplo se ha referido a la desaparición de tres mujeres en Asturias en las últimas semanas o la ley de memoria histórica. .

Respecto a la posición de UGT frente al asturiano y su cooficialidad, Javier Fernández Lanero ha indicado que como sindicato consideran que empieza a haber cada vez mayor demanda social que ellos van vamos a apoyar.

"En el momento que se considere oportuno empezar a trabajar desde el Parlamento estaremos ahí defendiéndola", ha dicho Fernánez Lanero que ha insistido en que cada vez se suman más estamentos de la sociedad a la necesidad de abrir el debate entorno al asturiano, como es el caso de la Universidad.