Barbón pide que todos los asturianos que puedan se pongan el refuerzo de la vacuna contra la Covid-19

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha animado este viernes a los asturianos que puedan ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19 a hacerlo. "Por favor pido que toda la gente que puede hacerlo que lo haga, por lo que pudiera pasar", ha dicho Barbón.

Barbón, a preguntas de los periodistas en los pasillos de la Junta, ha pedido esperar a la reunión de la Comisión de Salud Pública para ofrecer una respuesta "coordinada", ya que a su juicio no se pueden dar "medidas populistas".

"Los datos que se conocen de China son preocupantes y encima sabiendo que no conocemos todos los datos porque es un régimen que le cuesta ser transparente en la información", ha dicho Barbón.

El presidente asturiano ha destacado que "si algo se ha aprendido en lo peor de la pandemia es que la guerra como si fuésemos un reino de taifas no funciona" y ha indicado que "le sorprende que ahora algunos quieran presumir de tomar medidas para proteger la salud y la vida y cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando no había vacunas y la gente moría por centenas no tomaban medidas".