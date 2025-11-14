Barbón pone a la empresa Asturmadi como ejemplo de "la Asturias que funciona y cree en sí misma"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, participa en el acto de inauguración de las nuevas instalaciones de Asturmadi Group en Avilés. - PRINCIPADO

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón participó este viernes en Avilés en la inauguración de las nuevas instalaciones del Grupo Asturmadi, que este año celebra su cuadragésimo aniversario. "El Grupo Asturmadi es un ejemplo de la Asturias que funciona, la que cree en sí misma y en sus capacidades, la que hace bien las cosas", dijo Barbón durante su intervención.

El jefe del Ejecutivo reconoció el mérito y la fortaleza de la empresa, que ha invertido 15 millones en su nueva sede. También señaló que la apuesta de la compañía por vender en el exterior, con la colaboración de Asturex, ha sido clave para su crecimiento y ha permitido que ahora comercialice sus productos en Marruecos, Portugal, Perú o México.

"Asturias necesita empresas así, que sigan abriéndonos puertas cada vez más anchas a la actividad y la creación de empleo. El Gobierno del Principado siempre estará orgulloso de su actividad y dispuesto a colaborar para facilitarles su crecimiento. Creo, sinceramente, que las cosas se están haciendo bien", dijo Barbón.

En este sentido, Barbón aseguró que la comunidad no crece por casualidad: "Asturias crece porque Asturias mejora". Para reforzar este planteamiento, se ha referido a los últimos datos sobre la evolución demográfica, que muestra un aumento constante de la población, y al crecimiento de la iniciativa empresarial.