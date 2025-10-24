Barbón sobre una posible moción de censura con Junts: "No me preocupa lo más mínimo porque sería surrealista"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en el hall de la Reconquista atendiendo a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) - El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este viernes que "no le preocupa lo más mínimo" una posible moción de censura apoyada por Junts porque a su juicio "sería surrealista".

"La moción de censura de Junts, no me preocupa lo más mínimo, la verdad. Sería ya el surrealismo en grado sumo, porque no sé cómo lo justificaría Vox y el Partido Popular, sinceramente, sería muy sorpresivo", dijo Barbón.

Preguntado también por un posible adelanto electoral en algunas comunidades autónomas, Barbón ha indicado que le sorprendió un poco la afirmación del PP Nacional de que "autorizaba a sus gobiernos autonómicos a decidir si convocaban o no" y añadió que a él nadie le tiene que autorizar a convocar o no elecciones.

"En Asturias eso es una decisión exclusiva de mi comunidad", dijo Barbón, que ha manifestado que quizás la explicación es que "cuando un liderazgo nacional del PP esta debilitado, lo que hacen muchas veces es la jugada de convocar elecciones autonómicas en alguna comunidad que creen que les va a salir bien para así consolidar el liderazgo débil, y generalmente les sale mal". "No sé si van a repetir la jugada", añadió.

Barbón hacía estas declaraciones en el hall del Hotel de la Reconquista, epicentro de los Premios Princesa de Asturias que se entregan esta tarde en el teatro Campoamor de Oviedo.

Preguntado por el rescate del peaje del Huerna y las exigencias al Gobierno central, Barbón ha indicado que aún no tienen una respuesta de Transportes. "No hemos tenido respuesta todavía nuestro planteamiento, pero ya lo saben, yo lo he explicado por activa y por pasiva, el posicionamiento del gobierno de Asturias que es claro", dijo.

SIGNIFICADO DE ESTOS PREMIOS

Más allá de las preguntas de los periodistas sobre actualidad, Barbón ha destacado la importancia que para la región tienen estos galardones, en primer lugar porque los mismos siempre cuentan la participación del jefe del Estado, el rey Felipe VI, la reina Leticia, la Princesa de Asturias, que da nombre a esta fundación, y la Infanta Sofía.

"Durante unos días Asturias se convierte en la capital de España, en la capital mediática, en la capital social, en la capital cultural, y eso siempre es un motivo de alegría porque así mucha gente se da cuenta que hay vida más allá de la M30, lo cual no es una noticia menor", dijo Barbón.

Pero además, el presidente asturiano ha asegurado que con estos premios se reivindican valores, reivindican una concepción del mundo, un compromiso, una cultura y un modelo de sociedad.

"Algunos de los premiados por ejemplo hacen una crítica clara al individualismo a lo que es el neoliberalismo exacerbado y hacen un llamamiento a luchar frente a esas sociedades del odio y ser capaces de construir espacios de esperanza", dijo Barbón.