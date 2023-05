Barbón (PSOE) anima a los asturianos a votar el 28M para evitar un gobierno del PP con Vox

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), presidente del Principado y candidato a la reelección, Adrián Barbón, ha animado a los asturianos a votar el próximo 28 de mayo para evitar un gobierno del PP con Vox, remarcando que esta sería "la peor pesadilla" en Asturias.

Me preocupa que algún candidato de la derecha no responde a la pregunta de qué va a hacer los próximos cuatro años.



Nosotros, pase lo que pase el 28 de mayo, vamos a quedarnos en al Junta General a trabajar por Asturias.@AdrianBarbon#VotaBarbónPresidente 💙💛 pic.twitter.com/oRlqjNmbe8 — FSA-PSOE (@FSA_PSOE) May 13, 2023

Durante su intervención en el acto de presentación de la candidatura del PSOE de Lena, Barbón ha señalado que como los asturianos queden en casa y la gente "se desactive porque crea que no hay ningún riesgo", se corre el riesgo de que el 29M haya un gobierno del PP "teledirigido específicamente con políticas regresivas y de involución" que representa "la extrema derecha, que es Vox".

"Esa es la verdadera amenaza", ha enfatizado, asegurando que es "la gran preocupación".

En el transcurso de su intervención, Barbón ha ironizado acerca de una encuesta que, ha asegurado, filtró el PP y le da a él la victoria. "Esto es un caso de estudio, de verdad", ha dicho, asegurando que el PSOE encarga "muchísimas encuestas" pero "las conocen tres personas y nunca se filtran".

"Yo nunca había visto en mi vida un partido que encarga, paga su encuesta, la filtra y resulta que da que pierde", ha agregado, para después subrayar que "las encuestas no ganan elecciones", sino los votos. Es por ello que ha llamado al voto a los asturianos, pidiéndoles que "no se confíen" y no piensen que "está todo hecho".

Como ya hizo en el mitin de este viernes en Laviana, Barbón ha reiterado que tras el 28 de mayo seguirá en la Junta General del Principado de Asturias independientemente de si gana o no las elecciones, y ha cuestionado que el candidato del PP, Diego Canga, haga lo mismo.

PIDE AUTOESTIMA A LAS CUENCAS MINERAS

Por otro lado, durante su discurso el candidato socialista ha llamado a la autoestima en las cuencas mineras frente a quienes quieren su "resignación. Si bien en el pasado "todo giraba en torno a la minería" en las cuencas, considera el dirigente socialista que ahora se abren nuevas oportunidades de futuro con "proyectos clave" como la transformación de la estación invernal de Valgrande-Pajares, el proyecto Agrocarrio, la concentración de la lavandería del Sespa en Langreo o la transformación de La Pereda en Mieres.

Tras hacer un repaso por estos proyectos de futuro, Barbón ha llamado a la autoestima de las cuencas. "Cuanto más autoestima tengamos, cuanto más orgullo sintamos, más lograremos", ha dicho.