Barbón (PSOE), convencido de que la mayoría de las CCAA terminarán aceptando la quita de la deuda

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, se ha mostrado este lunes convencido de que la mayoría de las comunidades autónomas que hoy dicen que no terminarán aceptando la quita de la deuda impulsada desde el Ejecutivo. "Empezando por Andalucía, que es la comunidad más beneficiada de todas en la quita de la deuda", ha dicho Barbón a preguntas de los periodistas antes de participar en Oviedo en el acto de inauguración de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito'.

Es este martes cuando está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley para asumir hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas.

Barbón ha dicho que en Asturias están un 75% satisfechos, no totalmente. No obstante, ha indicado que las negociaciones del Principado han consdeguido mejorar las previsiones que planteaba para Asturias el informe de Fundación de Estudios de Economía Aplicada: Fedea. Así, ha dicho que se perdonará a Asturias 1.508 millones frente a los 1.344 que plantaba Fedea.

El dirigente asturiano no ha querido pronunciarse sobre las declaraciones al respecto que realizó este fin de semana en Asturias la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Barbón ha dicho que no conocía lo que había dicho y que él siempre avisa a sus homólogos cuando va a otra comunidad autónoma. Además, tiene otra regla, la de no "atacar" al presidente de ese territorio.

'SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO'

En relación a la Escuela de Verano de UGT, Barbón ha compartido la preocupación por el avance de la ultraderecha y se ha mostrado partidario de hacer autocrítica dentro de su partido. "Tenemos que reflexionar en qué está pasando para que haya tantísima desconexión y tantos jóvenes miren en estos momentos a la extrema derecha como su oportunidad o como su opción electoral", ha reconocido.

Ha añadido Barbón que él ha escuchado varias veces la frase de que 'sólo el pueblo salva al pueblo'. Ha dicho que no es ninguna mentira y lo ha vinculado con la existencia de unos buenos servicios públicos. "Es verdad que sólo el pueblo salva al pueblo, pero lo hace cotizando, pagando impuestos y desde lo público construyendo un sistema de servicios de primera calidad", ha argumentado.