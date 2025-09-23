Barbón (PSOE) insta al PP a "rectificar" respecto a su reforma fiscal

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha lamentado este martes la postura del PP ante la reforma fiscal que impulsa el Ejecutivo regional. Barbón confía en que los 'populares' terminen "rectificando".

En el debate de orientación política que ha comenzado en la Junta General del Principado, Barbón ha comentado que su gobierno ha remitido al Parlamento regional un proyecto de ley que modificará los tramos autonómicos del IRPF que favorecerá al 80% de las personas declarantes y, en particular, a las rentas inferiores a 35.000 euros.

"Es una propuesta coherente con la vía fiscal asturiana, diseñada con los mismos objetivos, y que reforzaremos en el presupuesto", ha señalado Barbón.

Ha argumentado el dirigente asturiano que la reforma que impulsa sólo plantea subir el IRPF medio punto a las rentas que superan los 175.000 euros. "Por lo tanto, el debate es bien sencillo: o se está con la gran mayoría social o con la minoría más rica. Lo subrayo porque ese ínfimo aumento es la excusa aducida por la derecha para negarse a apoyar esta iniciativa. Espero, sinceramente, que rectifiquen", ha manifestado.

VIVIENDA

En materia de vivienda, Barbón ha comentado que el programa 'Alquilámoste' y la nueva ley ampliarán el acceso de la ciudadanía a un hogar digno.

Se iniciará así la declaración gradual de 16 zonas tensionadas. Son dos de las medidas expuestas por Barbón en este ámbito a las que se sumará la aprobación de la Ley de Ordenación Integral del Territorio (Loita), que ha calificado de esencial para actualizar la normativa urbanística y territorial.

EDUCACIÓN

Por lo que se refiere a Educación, Barbón ha garantizado el "cumplimiento escrupuloso" del pacto 'Asturias Educa', suscrito con los sindicatos docentes para mejorar la enseñanza pública. Ha indicado que ls acuerdos asumidos en ese documento tendrán reflejo en el presupuesto de 2026.

Paralelamente, se irá ampliando la red autonómica, pública y gratuita de Les Escuelines/As Escolías, formada ahora por 38 centros, y el próximo curso se aprobará un decreto específico para la prevención del acoso escolar.