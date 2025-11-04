Barbón (PSOE), preocupado porque el PP quiera trasladar a Asturias el "clima tensionado" de la política nacional

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha lamentado este martes la actitud del PP de "rechazar sentarse a negociar los presupuestos de 2026". El dirigente socialista les ha emplazado a superar esa negativa y a tener una "posición constructiva".

En la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE, Barbón ha dicho que se trata de unas cuentas que entre otras cosas apostarán por el refuerzo de la educación pública, dando cumplimiento a los acuerdos alcanzados con las organizaciones del sector, o a la prevención de incendios.

"No entendemos el 'no' del PP", ha comentado, preocupado por que el PP quiera trasladar al debate regional el "clima tensionado que impera en la política nacional".

Barbón, al término de la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica, se mostró confiado en que esas cuentas salgan adelante. E hizo asimismo referencia a la reforma fiscal que también en estos momentos está en negociación, afeando de nuevo al PP que se oponga a una iniciativa "que beneficiará a un millón de asturianos".

Asimismo, el secretario general y presidente del Principado destacó el apoyo de la comisión ejecutiva a la apertura de la oficina del Gobierno de Asturias en Madrid con el objetivo de contribuir a generar nuevas oportunidades de actividad económica. "Las oportunidades no vienen solas, hay que buscarlas y aprovecharlas", anotó.