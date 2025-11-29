Barbón (PSOE) reprocha a la derecha que sólo haga la "crítica destructiva" y que no reconozca avances

Adrián Barbón - FSA-PSOE

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha reprochado a la derecha asturiana que solamente haga "crítica destructiva" y que no reconozca los avances que ha logrado su Ejecutivo, como la tarjeta ConeCta, las mejoras en el transporte público o la conectividad aérea.

Barbón ha participado en un acto del partido con el título 'Asturias gana en movilidad', en el que también ha estado presente el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

"Creo que les daría mucha más autoridad moral reconocer de vez en cuando que algo se consigue. Bueno, pues no les escuchamos nunca", ha lamentado Barbón.

El dirigente socialista ha criticado que la derecha solo realiza "crítica destructiva" cuando algo "no va bien", pero no reconoce "los avances" de su Gobierno, como la reducción del IRPF para las clases medias y trabajadoras.

Barbón también ha acusado a la derecha de no romper con el franquismo cincuenta años de la muerte de Francisco Franco. "Fijaos que hubo un momento en el que la derecha parecía que quería romper amarras con el franquismo, ¿no?; Bueno, ahora no solo no rompen amarras, sino que unos callan y encima hay otros que lo reivindican", ha denunciado.

Frente a la "política destructiva y de crítica constante" de la derecha ha contrapuesto ha que hace el PSOE, que es "constructiva, útil y real".

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, ha vuelto a referirse a la apertura de la variante de Pajares como "un hito histórico fundamental" en la conectividad de la región.

El mandatario asturiano ha insistido en que esta infraestructura "se va a seguir renovando" y que se van a reducir tiempo. El presidente del Gobierno asturiano ha rechazado la idea de que Asturias esté "marginada". Ha dicho que el País Vasco no tiene AVE mientras que Asturias sí.

Alejandro Calvo, por su parte, ha indicado que la transformación en movilidad no sólo afecta a los viajeros, sino que también abre oportunidades para la instalación y captación de empresas en la región

"Estamos ante una política de movilidad que es integral y que tiene beneficios sociales, económicos, de equidad y de cohesión social y territorial muy importantes", ha añadido Calvo.