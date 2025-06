Barbón (PSOE) responde a Queipo (PP) que ha hecho propuestas "contundentes" contra la corrupción

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha salido hoy al paso de las críticas del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, quien le acusó de ser tibio en relación a los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE. Barbón, a preguntas de los periodistas, ha respondido que él ya ha puesto sobre la mesa medidas "contundentes" contra la corrupción y ha retado a Queipo a que haga lo propio.

"Lo que sabemos es que él, dependiendo del interlocutor con el que hable, hace una propuesta o la contraria", ha dicho sobre Queipo, añadiendo que al dirigente 'popular' ya le van conociendo los asturianos.

Barbón ha recordado las medidas que planteó este sábado en el Comité Autonómico de la FSA-PSOE, en referencia al fortalecimiento de la Comisión de Ética, el endurecimiento de las penas por corrupción y también para los corruptores.

Además, Barbón ha dicho que él apuesta por la "transparencia total". Ha explicado que él ha adquirido recientemente un terreno en Laviana y que le alegró que se hiciera público. "El tema de la corrupción me duele y me afecta desde el punto de vista de la corrupción", ha señalado. Ha insistido en que no ha escuchado al resto de partidos hacer ninguna propuesta en esta materia.

Barbón ha participado en el reconocimiento 'Memorial alcalde Vicente Álvarez' que la agrupación de Sobrescobio concede al presidente de honor de la Federación Socialista Asturiana, Pablo García.

Ha dicho que Pablo García es el representante ético más importante que tiene el socialismo asturiano y el mejor ejemplo de los valores que se premian con el Memorial alcalde Vicente Álvarez.