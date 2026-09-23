Barbón y Queipo enfrentan posiciones sobre inflación, financiación autonómica, la 'ley de nietos' y Cerredo

Segunda sesión del Debate de Orientación Política en la Junta General. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el portavoz del PP en la Junta General, Álvaro Queipo, han mantenido este miércoles un enfrentamiento en el marco del Debate de Orientación Política, marcado por notables discrepancias en materia fiscal y el impacto de la inflación en las familias, el modelo de financiación autonómica, las responsabilidades por el accidente de Cerredo del 31 de marzo de 2025, la 'ley de nietos' y la situación de la empresa TyC Narcea.

Queipo ha sido el primero en intervenir en el turno de réplica acusando al Gobierno autonómico de haber rechazado las propuestas de su grupo para hacer frente al impacto de la inflación en las familias. En esta línea, ha tildado de "limitada y escasa" la medida planteada por Barbón en cuanto a las deducciones del IRPF. "Usted admite, porque lo está haciendo con su propuesta, que su falsa vía fiscal perjudique a las familias de rentas medias en Asturias por el efecto de la inflación. ¿Cuántas familias y cuánto tiempo cree usted que ha venido perjudicándolas en los últimos años?", ha denunciado.

Además, ha criticado que la meta de situar en 180 días el tiempo medio de espera para la dependencia al cierre del año llega tras siete años de gestión socialista. "Nos ha anunciado que su compromiso es que a final de año cumplamos con los 180 días en el periodo de espera para la dependencia. Es decir, que después de 7 años gobernando, la gran propuesta que tiene este gobierno es que a 31 de diciembre van a cumplir la ley", ha lamentado Queipo.

Por otro lado, el portavoz del PP ha cuestionado el posicionamiento que adoptarán los diputados asturianos del PSOE en el Congreso ante la propuesta de financiación autonómica planteada por el Gobierno central. Queipo ha advertido de que respaldar esa iniciativa perjudicará a los servicios públicos de la comunidad y ha afirmado que cualquier voto que no sea un 'no' explícito supondrá una "traición a Asturias".

A su vez, respecto al accidente ocurrido en la mina de Cerredo en 2025, Queipo ha reprochado a Barbón sus alusiones a los "auténticos responsables" y ha recordado que el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria fijó en su momento las responsabilidades políticas de la gestión.

Sobre el proyecto de TyC Narcea en Cangas del Narcea, el portavoz de la oposición ha acusado a Barbón de "verbalizar una falsedad" al decir que el futuro de la explotación no depende del Principado, asegurando que el futuro de los puestos de trabajo sí depende de la resolución del Gobierno asturiano y le ha instado a autorizar la actividad de la que dependen un centenar de familias. Barbón ha señalado que la actuación del consejero de Ciencia exige contar con el informe preceptivo favorable del Instituto de Transición Justa y ha manifestado que ningún miembro de su Gobierno va a bordear la ley o incurrir en irregularidades administrativas.

Queipo ha resumido la gestión del Gobierno liderado por el socialista Adrián Barbón, calificándola como "un absoluto desastre". Ha denunciado que la falta de estabilidad y rumbo en la administración autonómica ha llevado al Ejecutivo a cambiar a "una consejera por año", lo que demuestra, a su juicio, la incapacidad de gestión de Barbón.

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido las medidas fiscales impulsadas para proteger a las clases medias y trabajadoras frente al incremento de los precios, mediante la adaptación de los umbrales de renta a la inflación; y ha reprochado a los 'populares' haber votado en contra de dichas rebajas para proponer deducciones que podrían beneficiar a las rentas más altas y a los propios parlamentarios. "Nos oponemos radicalmente a que los diputados de esta Cámara paguen menos IRPF. Nos oponemos radicalmente, 400 euros era su propuesta", ha remarcado.

En relación a la 'ley de nietos', Barbón ha instado al líder de la oposición a aclarar su posición sobre el sufragio de los residentes en el exterior tras la decisión del Tribunal Supremo. El jefe del Ejecutivo asturiano ha recordado que Queipo defendió en Argentina la prórroga de la ley sin cuestionar el voto emigrante, para posteriormente guardar silencio tras las directrices marcadas por la dirección nacional de su partido. Por su parte, Queipo ha rechazado las atribuciones del presidente sobre este asunto: "¿Qué pasa, que usted no está de acuerdo con la decisión que tomó el Tribunal Supremo? A lo mejor usted es de esos que dicen que el jurado que va a juzgar a Begoña, si quiere hacer justicia, tiene que decir que es inocente", ha dicho.

El presidente del Principado ha achacado a Queipo "silencios clamorosos" sobre el proyecto minero de Salave (Tapia de Casariego) y sobre la especulación urbanística, "si la permitiría, si cambiaría el Plan territorial especial de ordenación del litoral asturiano (POLA) en caso de que el PP gobierne en Asturias".

Durante su réplica, Barbón ha anunciado que el próximo proyecto de presupuestos incrementará a 5 millones de euros la partida de los bonos comercio para autónomos, duplicará hasta los dos millones de euros los fondos del Plan Renove y asignará ayudas directas de 20.000 euros a las fiestas de interés turístico nacional.