Barbón rechaza que se hable de imposiciones con el Estatuto al necesitar de una mayoría ultrareforzada

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha recordado este jueves que una mayoría parlamentaria "no impone, aprueba" y que para aprobar el nuevo Estatuto de Autonomía se necesitan 27 diputados, una "mayoría ultrareforzada".

Así lo ha indicado el presidente en el Pleno de Junta General a una pregunta del portavoz de Vox, Ignacio Blanco, sobre si la reforma estatutaria que, a su juicio, "pretende imponer la izquierda" va a "solucionar" los problemas de más de un millón de asturianos.

Ante esto, Barbón ha reclamado a Blanco que "gradúe sus palabras" ya que para la aprobación del Estatuto se requieren dos tercios del parlamento. Es decir, más que una mayoría absoluta. Por otro lado, ha señalado que todavía están negociando el texto por lo que no puede hablar de los efectos que va suponer ese aumento del autogobierno. Con todo, le ha indicado a Blanco que lo que no va a tener efectos positivos para la región es la propuesta de Vox de eliminar el autogobierno asturiano.

"Es decir, que Asturias desaparezca", ha explicado Barbón, que ha añadido que aunque la región existía geográfica, social y culturalmente de manera previa, fue con el Estatuto cuando se pudo autogobernar. Así, ha indicado que Blanco quiere "que nos gobiernen desde un despacho de Madrid", algo que ha calificado de "antiasturiano y antiespañol", ya que "la concepción de identidad de los asturianos es que nuestro sentimiento de identidad es compatible con ser español".

Por otro lado, ha afeado a Blanco que, mientras ataca la autonomía asturiana, mantiene su escaño y las retribuciones que reciben como grupo parlamentario. "En eso no tienen problema, no le he visto renunciar a la asignación", le ha afeado, de la que le ha acusado de "querer acabar con Asturias como autonomía política". Además, ha recordado que el autogobierno ha permitido poner en marcha el HUCA o los hospitales comarcales y que "cuando se propone suprimir la autonomía propone suprimir esto".

Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha insistido en que el Estatuto de Autonomía "no es Asturias" y que sin ese texto la región "no va a desaparecer". Del mismo modo, ha acusado a Barbón de ser un "chapucero" que da "lecciones de abuelo cebolleta" y que pretende "pasar de tapadillo" la reforma del Estatuto. Con las mismas, ha calificado de "letal" la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano, para la que, a su juicio, "no hay demanda".

Además, ha anunciado que de aquí a diciembre va a realizar preguntas sobre el tema de la reforma en todos los plenos, aunque ha afirmado que piensa que en realidad Barbón no quiere reformar el Estatuto "porque no se podría empezar peor" ya que "plantea el sí o sí". "Su talante dialogante salta por los aires", ha sentenciado.