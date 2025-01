Barbón reitera que no hay tensión con IU y el Gobierno "sigue trabajando con total normalidad"

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha insistido este viernes en que no hay ningún riesgo de ruptura del pacto de Gobierno con IU-Convocatoria por Asturias, ni existe tensión alguna con ellos ya que el Ejecutivo "sigue trabajando con total normalidad".

Barbón se manifestaba así a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y después de que el consejero Ovidio Zapico anunciase ayer que se ha convocado el máximo órgano de dirección de IU-Convocatoria por Asturias para analizar los cambios en el Gobierno anunciados por Barbón.

Zapico aseguró que el nombramiento de Nieves Roqueñí como presidenta del puerto de Gijón y de Belarmina Díaz para ponerse al frente de la consejería de Industria, Transición Ecológica y Comercio, van a ser analizados "serenamente" por IU.

Ante las reiteradas preguntas de los periodistas Adrián Barbón no ha querido aclarar si Ovidio Zapico le ha trasladado su malestar por estos cambios en el Ejecutivo durante la celebración del consejo de Gobierno.

"No veo tensión ninguna. El Gobierno sigue trabajando con absoluta normalidad, con independencia de que cualquier partido tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre los nombramientos que me competen a mí. El consejero de Ordenación del Territorio, ha participado con total normalidad en la reunión del Consejo de Gobierno semanal", ha insistido Barbón que ha manifestado que no es quien para valorar las reuniones internas de otros grupos políticos.

También ha vuelto a negar Adrián Barbón discrepancias con su socio de Gobierno en materia impositiva y ha insistido en que no hay acuerdo alguno para crear nuevos impuestos.

"Nosotros no vamos a aceptar ese acuerdo que no existe. Así de sencillo. Y lo digo con un profundo respeto a las posiciones políticas que cada uno quiera tener. Pero es que con nosotros lo que sí hemos profundizado y hemos acordado es profundizar en la vía fiscal asturiana, repito, hacer un análisis de nuestro sistema fiscal para que sea más progresivo", insistió Barbón.

Además el presidente asturiano ha vuelto a defender que considera que Nieves Roqueñí "será una magnífica Presidenta Autoridad" y también ha vuelto a defender que como sustituta, cree que ha elegido a la mejor sustitución posible, como es Belarmina Díaz.