Barbón reivindica la industria de defensa y los proyectos estratégicos en Asturias sin "pureza ideológica"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la segunda sesión del Debate de Orientación Política en la Junta General. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado este miércoles la apuesta del Ejecutivo autonómico por los proyectos estratégicos de la industria de la defensa como motor clave para la creación de empleo y el desarrollo económico de la región, asegurando que su Gobierno no renunciará a ninguna actividad económica "por pureza ideológica".

Durante la segunda sesión del Debate de Orientación Política en la Junta General y tras la intervención de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, ha defendido la implantación de proyectos industriales y tecnológicos sin atender a "dogmas" ideológicos y ha citado como ejemplo la llegada de la empresa Amazon a Asturias, destacando la creación de empleo directo vinculada a este proyecto.

Del mismo modo, ha respaldado el impulso a la industria de la defensa, con mención a Indra, como una vía estratégica para la creación de empleo y para reforzar la autonomía de seguridad europea frente a amenazas externas. Barbón ha calificado como "fundamental para el futuro de Asturias" el posicionamiento del Principado en el sector de la industria de defensa, rechazando calificarlo como "industria de la guerra". Según ha remarcado, el Gobierno no renunciará "por pureza ideológica" a ninguna actividad económica que traiga consigo puestos de trabajo.

Barbón ha insistido en la importancia de la aprobación de los presupuestos regionales para consolidar el crecimiento económico, la inversión en servicios públicos y la creación de empleo. Ha destacado que los "presupuestos progresistas" han permitido situar a Asturias a la cabeza de España en el incremento del gasto público por habitante en materia de sanidad, educación y derechos sociales, con un aumento del 32 % entre los años 2020 y 2025. Barbón ha remarcado que, sin las cuentas aprobadas, "este incremento no existiría".

El presidente asturiano ha reprochado a Tomé que amenace con votar junto a la derecha contra la ley de vivienda y "dejar aislado al Gobierno progresista". En materia de vivienda, se ha referido a la licitación de 800 nuevas viviendas públicas en los próximos meses, la duplicación de las ayudas al alquiler de 15 a 30 millones de euros para llegar a 10.000 familias y la declaración de zonas tensionadas pactada en el Consejo de Gobierno.

Además, ha hablado de incentivos fiscales en el IRPF para la compra o rehabilitación de la primera vivienda habitual, la aplicación de un tipo cero en los primeros 150.000 euros en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), y el incremento del grabado al 10 y 12 por ciento para las segundas viviendas con el fin de frenar la especulación.

Barbón ha avanzado novedades sanitarias que se incorporarán a las próximas cuentas regionales, entre las que ha citado la extensión de la atención domiciliaria en el programa 'Asturias te cuida en casa', la licitación en octubre del PETTAC del Hospital de Cabueñes con más de 3,5 millones de euros de inversión, la puesta en marcha del proyecto de un ciclotrón en el HUCA operativo en 2029, la instalación de un TAC en el Hospital Valle del Nalón en 2027, la ampliación del cribado del cáncer de mama hasta los 74 años y la implantación de un programa de salud bucodental preventivo para personas mayores.