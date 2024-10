Barbón replica a Queipo que defiende los intereses de Asturias ante Sánchez y él es "incapaz" de criticar al PP

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha señalado este miércoles que siempre defiende los intereses de Asturias y los acuerdos alcanzados en el parlamento autonómico ante el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mientras que el portavoz parlamentario y presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, es "incapaz de criticar" a la dirección nacional de su partido o decisiones de sus gobiernos, como la prórroga del peaje del Huerna de Francisco Álvarez Cascos como ministro de José María Aznar.

Barbón ha reiterado su defensa del acuerdo parlamentario sobre financiación y el pacto por las Infraestructuras o su rechazo a la incorporación del lobo en el Lespre, remarcando que ha alzado la voz en materia de cercanías ferroviarias o sobre el vial de Jove.

Dice Barbón que tampoco discute "la realidad" de medidas buenas para el Principado como la inversión de Defensa en la fábrica de Trubia o el acuerdo de La Vega, así como "el éxito del AVE".

De igual modo, ha insistido en que no votará "nada que perjudique la financiación autonómica de Asturias" y advierte a Queipo de que su "credibilidad" puede quedar "tocada" tras estimar una pérdida 850 millones de euros para el Principado con la nueva financiación autonómica. "Como esta cifra no sea así y Asturias no pierda sino que gane, su credibilidad queda tocada de muerte", le ha dicho.

De este modo ha respondido Barbón a Queipo, quien le ha preguntado en sesión plenaria "qué medidas tomará su Gobierno para que Asturias recupere la relevancia perdida para el Gobierno nacional".

Para Queipo, no es admisible el "silencio cómplice" de Barbón ante la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que, entiende, supone "un ataque" a sectores productivos de Asturias, "el abandono" a las inversiones que necesita la comunidad y "el recorte" de la financiación autonómica para el Principado.

Asimismo, el líder del PP asturiano exige al presidente autonómico que sea "contundente" en su oposición al "pacto de la vergüenza" entre Esquerra Republicana y el PSC. Por contra, lamenta que Barbón haya dicho que apoya a Sánchez como presidente y líder socialista. "Le pido, por favor, que por un momento, un solo momento, deje usted de pensar en sí mismo o en Sánchez y piense en Asturias", ha dicho.

Por su parte, Barbón ha aprovechado para referirse a la proposición para la reforma del Estatuto con el objetivo de reconocer la oficialidad de las lenguas propias de Asturias y clarificar que la iniciativa no va firmada por el presidente de la Junta ni la vicepresidenta, como tampoco por él mismo como presidente del Principado porque los socialistas entienden que "hay determinadas cuestiones que debe ser el grupo parlamentario exclusivamente".

"Ya sé que ustedes no funcionan así, pero le voy a aclarar que en materia de la oficialidad el asturiano, nosotros fijamos posición democráticamente a través de nuestra militancia en los congresos del partido", ha apuntillado, añadiendo que el PP también cambia de opinión "porque en la última reforma, la del año 98, el PP pactó IU la oficialidad del asturiano".