Barbón resalta la apuesta de su Gobierno por la educación pública con la inauguración de una nueva escolía en Tapia

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante la inauguración de la escolía El Cabás, en Tapia de Casarieg., - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado, este lunes, durante la inauguración de la escolía El Cabás, en Tapia de Casariego, la apuesta de su Gobierno por la educación pública.

El nuevo centro, construido por el Principado, ha contó con una inversión de 255.187 euros, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

"Esta escolía permite que Tapia no se quede atrás en una de las políticas principales por la que venimos apostando desde el gobierno y de las que yo particularmente me siento más orgulloso: que en Asturias haya una red autonómica pública y gratuita de cero a 3 años como no hay otra igual en España", ha destacado.

Barbón ha recordado, además, que este mes de septiembre acaba de iniciarse la gratuidad de la matrícula universitaria en todos los cursos, lo que supone que en el Principado, "desde que uno nace hasta que finaliza los estudios universitarios no va a tener que pagar ninguna matrícula y eso es un caso único en España", ha recalcado.

La escolía El Cabás, que ya entró en servicio hace unos meses, forma parte de las escuelas construidas directamente por el Principado en la fase I de la extensión de la red de escuelinas/escolías, que cuenta ya con de 69 centros y una matrícula de 2.009 niños y niñas.

Este nuevo equipamiento consta de dos unidades ubicadas en la casa del conserje del Colegio Público Príncipe de Asturias y trece menores asisten ya a ella.

Barbón, que ha participado en el acto junto con la consejera de Educación, Eva Ledo, y el alcalde del concejo, Pedro Fernández García, ha señalado la importancia de defender la educación pública y, en concreto, de centros como este, ya que "permiten la conciliación, la atención a los padres y madres y anima a la nueva natalidad".

En este sentido, se ha referido a la existencia de "un pequeño, todavía, repunte de la natalidad" que se está registrando en la comunidad y que debe ser respaldado con iniciativas como esta.