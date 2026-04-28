Barbón resalta la importancia de la misión institucional y comercial realizada a México

Adrián Barbón, en México - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha regresado del viaje institucional y comercial a México en el que ha desarrollado una agenda de encuentros empresariales y actos de conexión con la comunidad asturiana, con el objetivo de "atraer inversiones asturianas, crecer en exportaciones y que tanto Asturias como México ganen con estos nuevos puentes comerciales". El dirigente asturiano ha resaltado la importancia del viaje en unas declaraciones distribuidas por el Ejecutivo autonómico.

Barbón ha explicado que durante su estancia en el país azteca, ha mantenido"jornadas de trabajo públicas en el ámbito económico con la Oficina Económica y Comercial de España o con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. También un encuentro con los empresarios astur-mexicanos y otras instituciones empresariales de relevancia en México.

El presidente asturiano ha destacado la importancia de estas gestiones al señalar que se trata de "una misión económica, una misión empresarial, esa parte importantísima para atender alianzas, para intentar reforzar nuestras explotaciones, para buscar nuevas inversiones".

Entre los encuentros mantenidos, Barbón ha subrayado sus reuniones con la Confederación Patronal de la República Mexicana, con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología o con la Cámara de Comercio de España en México.

El presidente ha querido agradecer el trabajo de la Federación Asturiana de Empresarios, de las Cámaras de Comercio de Asturias y de la delegación empresarial que les acompañó.

Más allá de los aspectos económicos, Barbón ha resaltado que "hubo una parte social y cultural importantísima de vínculos con lo que es la propia cultura mexicana, pero también con la colonia asturiana", incluyendo visitas a espacios como el Museo Nacional de Antropología, el Hospital Español, el Centro Cultural de España en México y el Ateneo Español de México.

Durante su viaje, Barbón además ha participado en actos de promoción de Asturias. Antes de regresar a España, el presidente ha visitado las pirámides de Teotihuacán.

Barbón ha concluido su balance del viaje afirmando que "lo que hemos hecho es poner la primera piedra" de un puente entre Asturias y México, y ha reafirmado su compromiso con los asturianos en el exterior al señalar que "soy el presidente del Principado de Asturias, tanto de los que viven en Asturias como de los que viven fuera".