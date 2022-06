Barbón responde a IU que sus diferencias en cuestiones puntuales no invalida su acuerdo de investidura

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, el socialista Adrián Barbón, ha indicado este miércoles en el Pleno que su grupo tiene diferencias con IU en algunas cuestiones como la Ley Ambiental u otras normas, pero a su juicio eso "no invalida su relación y su acuerdo de investidura que mantiene en vigor".

"Queremos trabajar con ustedes. Le garantizo que mantenemos la agenda progresista", ha indicado Barbón que ha manifestado que ese trabajo común estera que se de también de cara al presupuesto de 2023, ya que ha lamentado que otros grupos quizás tengan otros intereses electoralistas.

Barbón respondía así a la portavoz de IU, Ángela Vallina, que le ha pedido una valoración respecto al informe del Observatorio de

Emancipación del Consejo de la Juventud que sitúa a Asturias como una de las comunidades donde más dificultades tienen nuestras y nuestros jóvenes para emanciparse y qué va a hacer su Gobierno al respecto.

Aseguró el presidente que la valoración de dicho informe es "negativa" porque los datos son "malos". "Tenemos que saldar una deuda con los jóvenes y para ello ya hemos activado la puesta en marcha de la Estrategia de Activación Juvenil para la que esperamos contar con la aportación de su grupo", ha dicho Barbón.

El presidente ha indicado que no considera que el problema juvenil se pueda reducir únicamente a la estructura económica del Principado y el peso del sector servicios y también ha negado que sea negativo para la región la llegada de multinacionales como Amazon.

Por su parte la portavoz de IU, Ángela Vallina, ha lamentado que la situación actual es el fruto de no haber tomado hace años las medidas necesarias y ha indicado que no hay "asturianismo ni proyecto autonómico sin juventud y no hay juventud sin industria y empleo".

"Seguimos sin entender que estamos ante un problema estructural de enorme gravedad y el gobierno sigue sin otorgarle relevancia. Es una grave anomalía que nuestros jóvenes no se emancipen porque no pueden y que otros muchos se vayan de Asturias en busca de oportunidades", ha indicado la portavoz de IU.

Vallina ha insistido en que es la estructura económica de Asturias el principal problema que provoca esa situación en la juventud asturiana.