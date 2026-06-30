Barbón subraya el compromiso del Principado con la juventud: "Devolver la esperanza a los jóvenes es una obligación"

Barbón subraya el compromiso del Gobierno de Asturias con la juventud: "Devolver la esperanza a los jóvenes es una obligación moral" - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha subrayado este martes el compromiso "máximo" del Gobierno de Asturias con la juventud y ha asegurado que devolverles la esperanza es "una obligación moral". "Lo reflejamos en las facilidades para el uso del transporte público, en la gratuidad absoluta de la educación, incluida la universidad, y, cómo no, en las políticas de vivienda", ha dicho.

Barbón ha participado esta tarde en la clausura de la segunda edición del Proyecto Pértiga, impulsado por la Fundación Alimerka, con el apoyo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, para mejorar la empleabilidad y la inclusión social de jóvenes que han vivido en acogimiento residencial. En esta ocasión, han participado en la iniciativa doce jóvenes de 17 a 20 años para reforzar sus competencias personales y profesionales.

"Pértiga es un ejemplo de lo que se puede hacer sin levantar ruido para atender a las personas jóvenes que más lo necesitan", ha valorado el jefe del Ejecutivo, quien ha reconocido que "la sociedad tiene una deuda con la juventud, porque la ha privado de horizontes". "No solo hemos asumido que las condiciones empeorarán, sino que lo hemos normalizado como si fuera inevitable", ha lamentado, al tiempo que ha alertado sobre las dificultades de acceso a la vivienda de este colectivo, que afronta "una auténtica urgencia social".

En este contexto, ha destacado la utilidad de proyectos como Pértiga, que "ayudan a construir una Asturias mejor", al poner el foco en la juventud que afronta mayores dificultades y ofrecerle ayuda y un punto de apoyo. "A menudo se destacan las ventajas de la colaboración público-privada, pero normalmente solo se hace hincapié en las iniciativas que persiguen rendimientos económicos. Este acto también sirve para poner el foco en otro tipo de cooperación digna de reconocimiento, la que busca el beneficio social", ha señalado.