Barbón traslada a los trabajadores de Mina Miura que estudiará extinguir la concesión actual para licitar el yacimiento

Adrián Barbón saluda a los mineros de Mina Miura - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, han recibido este miércoles a los trabajadores de Mina Miura y a su representación sindical en un encuentro en el que el gobierno autonómico ha anunciado su voluntad de explorar una solución jurídica que permita desbloquear su situación.

Sánchez ha trasladado que el Ejecutivo pretende dar una respuesta ágil a un escenario "injusto" para los trabajadores y la comarca. "Somos un gobierno muy sensible con lo que está pasando en el suroccidente asturiano y consideramos que la transición energética no ha sido todo lo justa que debería haber sido", ha afirmado.

Los trabajadores de Mina Miura han culminado una marcha a pie desde Ibias a Oviedo para denunciar su situación laboral. Hace meses que no perciben las nóminas que les corresponden y la empresa permanece paralizada. Al término de la movilización se han reunido con el presidente y el Consejero de Ciencia.

El consejero ha explicado que una de las principales líneas de trabajo del Principado pasa por estudiar el encaje legal para promover la caducidad de la actual concesión.

"Lo que estamos mirando es cómo podemos hacer caducar la concesión que tiene ahora mismo esta empresa para que pueda volver a salir a concurso y que, en un escenario óptimo, haya una empresa solvente, tanto técnica como financieramente, que se pueda hacer cargo del yacimiento", ha señalado.

Sánchez ha insistido en que "todos los pasos que demos tienen que tener encaje legal y jurídico", subrayando la importancia de garantizar seguridad tanto para los trabajadores como para posibles empresas interesadas.

El Gobierno ha defendido la viabilidad del yacimiento por tratarse de un recurso estratégico. "Estamos hablando de un mineral que está incluido en la lista de materias críticas de la Unión Europea, un carbón coquizable para siderurgia, que puede generar riqueza y empleo en el occidente asturiano", ha destacado el consejero.

En este sentido, ha remarcado la voluntad del Ejecutivo de avanzar "de una forma decidida" en la búsqueda de soluciones. Respecto a los plazos, una de las principales preocupaciones de la plantilla, Sánchez ha afirmado: "vamos a tratar de ser lo más ágiles posible; es un tema que ya llevamos tiempo estudiando".

El consejero ha trasladado a los trabajadores que se mantienen abiertas distintas líneas de trabajo y que el Ejecutivo continuará en contacto permanente con la representación social para informar de los avances.