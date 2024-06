Barbón a Vox: "Asturias puede presumir de no tenerles a ustedes en el Gobierno y eso es mucho"

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha indicado este miércoles en sede parlamentaria que si de algo puede presumir Asturias es de "no tener un gobierno de la extrema derecha, un gobierno donde la extrema derecha marque las pautas y las políticas".

"Si le parece que no es poco, le aseguro que es mucho", ha replicado Barbón a la portavoz de Vox, Carolina López, que ha preguntado al jefe del Ejecutivo asturiano "de qué puede presumir Asturias con él de presidente". "¿De qué puede presumir Asturias? De lo más importante, señora López, de no tenerles a ustedes en el Gobierno. Y eso, en el contexto actual, no es poco", ha insistido Barbón.

Ya en su segunda intervención Barbón ha relatado algunas de las cuestiones que a su juicio permiten "poder presumir" en Asturias. La Red de escuelas de 0 a 3; de aprovechar la descarbonización para impulsar nuestra industria; de una política tributaria justa; de proteger nuestras lenguas o de reformar las normas en materia de igualdad, entre otras.

Por contra, Barbón ha criticado que allí donde Vox gobierna porque el PP les ha blanqueado, de lo que pueden presumir es de estar atacando todas las leyes de igualdad; de crear ayudas para contratar y beneficiar a las clases altas o de aplicar una política de censura cultural, entre otras cuestiones.

Por su parte Carolina López ha repasado las cuestiones por la que Asturias no puede presumir: desde el empleo, asegurando que siete de cada diez empleos que se firman en la región son temporales y precarios a la mala gestión en sanidad o la falta de apoyo al sector rural.

Ha lamentado López que la justicia social que vende el Gobierno de Adrián Barbón "es el mayor fracaso". "Ustedes no velan por unos servicios públicos, los utilizan para esconder o intentar esconder los millones que derivan a sus chiringuitos de despilfarros y corrupción", ha indicado López.

"Menos titulares y más verdades. Con usted como presidente no podemos presumir, pero los asturianos y Asturias es tan grande y tan maravillosa que estoy segura de que aguantará y florecerá cuando usted esté en la oposición", ha afirmado la portavoz parlamentaria de Vox.