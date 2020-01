Barcia (Foro) cree un "globo sonda" del Gobierno decir que prohibirán circular al 31,7 % de los coches en 2025

Publicado 23/01/2020 13:47:20 CET

Foro señala que el Ayuntamiento dejaría de ingresar 3,5 millones de euros de la viñeta

GIJÓN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón Pelayo Barcia ha apuntado este jueves que le parece "imposible" que se limite la circulación al 31,7 por ciento de vehículos de la ciudad -los que no pueden portar etiqueta ambiental-- a partir de 2025, lo que ha tildado de "globo sonda del Gobierno local.

Es más, Barcia, en rueda de prensa en sede municipal acompañado del portavoz de Foro Jesús Martínez Salvador, ha retado al Ejecutivo municipal a que si quiere hacerlo que lo haga ya el próximo año, cuando quiere implantar la obligatoriedad de la viñeta para poder aparcar. Eso sí, ha recalcado que habrá que ver si siguen cobrando la viñeta a esos vehículos.

Así lo ha indicado ante algunas de las medidas del borrador de la Ordenanza de Movilidad que se quiere llevar a la Junta de Gobierno local. Por un lado, ha mostrado su sorpresa por que la medida prioritaria del Gobierno sea reducir aparcamientos en la zona Centro, cuando la contaminación se centraba en la Oeste.

A su juicio, esto va a generar problemas de tráfico, al hacer que los coches estén más tiempo circulando buscando estacionamiento. Es por ello, que la ha considerado una medida "controvertida" y que puede causar problemas y malestar.

Sobre los plazos, ha indicado que anunciar medidas que estén dentro del mandato le parece correcto, no tanto fuera de él, como es la limitación de la circulación. Según él, el 31,7 por ciento de los vehículos en España no tienen derecho a aportar etiqueta ambiental alguna.

Unido a ello, ha señalado que el Ayuntamiento, por la viñeta, recaudará 11.070.000 euros para 2020, según la estimación hecha, por lo que si se aplica la limitación prevista dejaría de ingresar unos 3,5 millones de euros.

Un cálculo que el edil ha hecho al opinar que no puede ser que no les dejen circular y se les cobre la viñeta. Lo mismo pasa con los vehículos históricos, a los que se les ha mantenido la bonificación de la viñeta, pero no podrían circular con esta medida. "No se van a atrever", ha augurado Barcia sobre la aplicación de la medida.

Y si bien el concejal ha reconocido que la medida va vinculada a la normativa que quiere aprobar el Gobierno central para ciudades de mas de 50.000 habitantes, no entiende por qué Gijón tiene se adelantarse en su implantación o otras directivas europeas que van por la misma línea.