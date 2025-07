Barcia niega que el número diario de camiones por la avenida Príncipe haya descendido

"Vamos por el camino acertado", dice el edil de las ayudas al transporte

GIJÓN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha acusado este martes al PSOE de faltar a la verdad al decir que el número de camiones que transita por la avenida de Príncipe de Asturias había descendido.

Barcia, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha asegurado que, con las medidas que hizo el Ayuntamiento, se constata que los vehículos pesados que circulan diariamente son más de 1.360 vehículos, a lo que ha remarcado que es una cifra que sigue siendo superior o igual a la que ya se conocía.

Por este motivo, ha apuntado que desconoce de dónde sacan esas cifras que saca el Principado y la Autoridad Portuaria, "pero desde luego no se ajustan a la verdad", ha sostenido.

Unido a ello, ha llamado la atención sobre que el anuncio del Gobierno central de la retirada de las ayudas al transporte terrestre después de diciembre viene a confirmar que el Ayuntamiento estaba "en el camino acertado", al no solicitarlas.

Ha recordado, en este sentido, que desde el Gobierno local apostaron por su compromiso de no seguir con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y con la obligación de sancionar, en tanto no se solucione el problema de la avenida Príncipe de Asturias.

Barcia ha incidido en que, ocho meses después, se sigue sin solución por parte del Principado o del Ministerio. "No sabemos ni qué quiere hacer exactamente, ni cuándo quiere hacerlo, ni sobre todo con qué presupuesto o quién lo va a llevar a cabo", ha recalcado.

"Hasta que no veamos realidades, que nadie espere que nosotros cambiemos de opinión", ha dejado claro el edil. "La firmeza y determinación con las que dijimos que no vamos a multar hasta que no salgan los camiones, ahí sigue", ha remarcado.

El concejal ha insistido en que si hubieran aceptado sancionar en la ZBE de La Calzada, en 2026 se acabarían las ayudas al transporte sin que se pudiera dar "vuelta atrás", como según él va a pasar en muchos municipios de España.

Barcia ha resaltado que ellos no aceptaron estas ayudas "chantaje", porque sabían perfectamente que esta era la idea, la de presionar para activar las ZBE, según él. "Vamos por el camino adecuado", ha reiterado.

Al tiempo, ha señalado que esto demuestra que el PSOE local, en aras de hacer oposición al Gobierno local y de oponerse a todo lo que haga este, "es capaz de contradecir las propias estrategias que su partido marca desde Madrid".

Se ha referido, unido a ello, al billete único, algo que ha considerado que será imposible el 1 de enero, porque no se ha hablado con ningún municipio todavía. En cualquier caso, ha apuntado que el PSOE aquí aboga por seguir "con que no busquemos la convergencia en sistemas".

"Los hechos nos están dando la razón y demostrando que el rumbo que hemos cogido de firmeza y determinación es el correcto y aquí no nos vamos a mover de nuestra línea hasta que el Ministerio se ponga con algo para sacar esos 1.360 camiones de La Calzada", ha advertido.

Para él, es "inasumible que en pleno siglo XXI siga habiendo 1.360 vehículos, prácticamente un vehículo por minuto pasando al lado de un lugar con tanta densidad de población".

Ha mostrado, sus dudas, además, de la construcción del bulevar en la citada avenida sin que se quiten los coches y ha recalcado que nada se sabe del desdoblamiento de Lloreda - Veriña.