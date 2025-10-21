Las becas comedor crecerán 100.0000 euros el próximo año y el convenio con Mercaplana aumenta 20.000 euros

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, junto a los responsables de Educación y del Patronato Deportivo Municipal, Cristina Vallín, Pablo García Blanco, respectivamente, en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

La Concejalía de Educación sube en 10.000 euros la aportación al programa de libros del Conseyu para incluir Religión

GIJÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha presentado este martes el presupuesto del área de Educación para 2026, que asciende a 5.289.200 euros, lo que supone un incremento de un 3,48 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Pañeda, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha destacado que es fruto de una apuesta "decidida" por reforzar aquellos programas y servicios que tienen un impacto directo en la vida diaria de la comunidad educativa.

En cuanto al apartado dedicado a enseñanza Primaria y Educación Especial, se destinan a este un total de 3.257.000 euros (+3,71% sobre el año anterior). De esta cantidad, casi el 94 por ciento es para ayudas escolares, donde se incrementa la dotación de las becas comedor en 100.000 euros.

Esto supone, según el edil, un aumento de 3,45 por ciento para que más familias puedan contar con un apoyo real en la etapa educativa de sus hijos.

Respecto a las escuelas infantiles, tendrá una partida de 1.152.700 euros, un 3,84 por ciento sobre el año anterior. La mayor parte de este importe, prácticamente se va a lo que sería la cocina de las escuelas infantiles, con un total de 992.200 euros, y el aumento sobre la inversión respecto al 2025 es de un 11,53 por ciento, que serían 102.600 euros.

Por otro lado, ha apuntado que mantienen la partida de servicios complementarios en 859.500 euros, de forma que se asegura, según el, la continuidad de programas esenciales que facilitan la conciliación familiar y laboral.

En cuanto a los convenios nominativos, ha destacado el incremento en 20.000 euros del de Mercaplana, que pasa de 175.000 a 195.000 euros.

Pañeda ha resaltado, asimismo, que se da un paso importante en materia de igualdad de oportunidades, por lo que se aumenta en 10.000 euros la aportación al Consejo de la Mocedad para programas de intercambio de libros de texto, ampliando este año la iniciativa a los libros de religión.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que esta medida responde a "una realidad social", a lo que ha señalado que cada vez hay más familias inmigrantes, especialmente procedentes de países como Ecuador, Colombia y Venezuela, "donde la religión católica está muy presente", según él. El edil ha incidido en que se quiere con ello garantizar que todas las familias vulnerables tengan acceso a los materiales que necesitan.

Además, se crea una nueva partida de 10.000 euros destinada a charlas educativas sobre inclusión en los colegios, al objeto de reforzar el compromiso del Gobierno local con la escuela "abierta, diversa y respetuosa".

Pañeda ha remarcado que este presupuesto "no es solo un conjunto de cifras, es una hoja de ruta, es el reflejo de una convicción profunda de que la educación es la mejor inversión que puede hacer una ciudad en su futuro".