Begoña López (Sepepa) destaca la dinámica positiva del empleo en Asturias y los programas para jóvenes

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), Begoña López, ha valorado positivamente este lunes los datos de paro registrado correspondientes al mes de octubre, que muestran un incremento mensual.

La responsable del Sepepa ha recordado que el servicio continúa trabajando en la puesta en marcha de programas dirigidos especialmente a jóvenes y a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo. Entre ellos se encuentran los proyectos 'Joven Ocúpate', que se iniciaron este mes y están dirigidos principalmente a menores de 30 años, y la convocatoria de escuelas taller, cuyos proyectos comenzarán en los próximos meses.

López ha subrayado la importancia de estas iniciativas para facilitar la inserción laboral de los colectivos más vulnerables y fortalecer el mercado de trabajo regional.