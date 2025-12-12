Bienestar cifra en un 89% la ejecución presupuestaria de 2025, "cumpliendo los objetivos previstos"

El equipo de Bienestar Social comparece en la Junta General. - PRRINCIPADO

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha indicado este viernes en sede parlamentaria que a fecha 11 de diciembre de 2025, la ejecución presupuestaria de la Consejería que dirige es de un 89% y un 80,19% en fase contable o, con lo que "pueden manifestar que están cumpliendo los objetivos utilizando los recursos de una manera eficiente". Ha añadido que el ERA presenta a la misma fecha una ejecución del 90% y en fase contable o del 77%.

La consejera ha comparecido este viernes acompañada de todo su equipo para explicar las cuentas de su área para el próximo año. Ha indicado que el fortalecimiento de los servicios públicos en un Gobierno progresista "es el pilar básico del Estado de bienestar y se materializa dando respuesta a necesidades y garantizando derechos de las personas".

"Este planteamiento irrenunciable para el equipo de la Consejería se traduce en números y compromisos en las cuentas. Comparecemos, por una parte, con las tres estrategias elaboradas y anunciadas el año pasado: la estrategia de accesibilidad universal, la estrategia de la soledad no deseada y la estrategia de erradicación de la violencia contra la infancia y adolescencia. Tres estrategias con objetivos claros y que son el marco en el que se ensartan las acciones reflejadas en este presupuesto", dijo.

Por todo ello, y para todo ello, ha asegurado Del Arco que el presupuesto tiene dos claros pilares: el apoyo y el cuidado de las personas y sus familias y el fortalecimiento de las entidades locales y las entidades del tercer sector, tanto en apoyo, en intervención como en el voluntariado.

Por todo ello el presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para 2026 asciende a 605.454.320 euros. 7.058.000 euros más que el presupuesto de 2025. "Este presupuesto que presentamos hoy es una herramienta para transformar la realidad y construir una sociedad más justa, cohesionada y solidaria. Les invito a compartir esta visión y a trabajar juntos y juntos para que Asturias siga siendo referente en derechos sociales y bienestar, porque gobernar es cuidar y cuidar es garantizar futuro", dijo la consejera.

MÁS RECURSOS PARA LA DEPENDENCIA

La consejera ha indicado que fortalecer el apoyo a la dependencia es una prioridad absoluta de la consejería. Por ello, además de incrementar la ayuda a domicilio también aumenta el crédito para las prestaciones económicas a las personas dependientes: 69 millones, un 13,11% más. El horizonte es llegar a 20.000 personas.

Además, otros 90 millones se consignan para el fomento de la autonomía personal de las personas mayores y con discapacidad, lo que supone un crecimiento del 7,35% (6,5 millones más).

El destino de esta inversión es la atención en los centros sociales y de día, centros de apoyo a la integración y servicio residencial para personas con discapacidad.

En el caso de las políticas sociales del Gobierno de Asturias también se extienden a países que necesitan apoyo para su desarrollo. Así, el presupuesto sube un 30% la línea de empoderamiento y defensa de las mujeres, hasta llegar a un millón. Desde su puesta en marcha en 2018, este eje de actuación ha desarrollado proyectos en 11 países y han ayudado a 95.778 personas, el 66% mujeres.

El presupuesto de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo se eleva a 8,5 millones, un 20% más que este año.