Bienestar, "consciente del malestar" en algunos Puntos de Encuentro Familiar, ya analiza las "dos quejas" que le constan

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco ha dado cuenta este jueves en comisión parlamentaria de todo lo que tiene que ver con los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) y ha incidido, ante la situación trasladada por el PP, que actualmente estos PEF dan servicios a 614 menores, y en el último año les consta por escrito que ha llegado a la Dirección General de Infancia y Familias, que es quien ha de velar por el cumplimiento del contrato, dos quejas por escrito.

"Soy consciente del malestar. Nos han llegado dos quejas por escrito. Cada vez que hay una queja, nosotros lo que hacemos es analizar de una forma sosegada y con todas las partes implicadas, cuál es la situación, para llegar a generar cambios dentro de la legislación que tenemos, cambios estructurales importantes que permitan mejorar", explicó Del Arco.

En este sentido ha indicado que se han reunido ya con la Viceconsejería de Justicia y trabajan de la mano de la Dirección General de Igualdad, porque es necesario adaptar el decreto de hace 20 años a legislación posterior. Se trata de llevar a cabo un análisis iniciado en esas dos quejas que les han llegado.

Ha añadido que no constan quejas de los juzgados y ha indicado que agradecen las quejas que les hacen llegar tanto de una forma indirecta a través de los puntos de encuentro como de una forma directa, porque es la única manera que tienen de poder acceder a la situación real, teniendo en cuenta que el 90% de los casos y los usuarios son derivados por los juzgados, no son expedientes de la propia consejería.

Ha explicado en su exposición inicial que los casos a los Puntos de Encuentro Familiar son derivados por los juzgados y por los servicios sociales. Actualmente los juzgados derivan el 90% correspondiendo el 10% restante a las administraciones autónomas. Además es el órgano derivante el que determina el tipo de intervención, la frecuencia y cuantos extremos se estimen oportunos y a quien el PEF ha de informar de cualquier incidencia y remitir los informes oportunos.

Desde el PP, la diputada Beatriz Polledo ha incidido tras escuchar a la consejera en que "más allá de esas dos quejas de las que habla Del Arco, a su grupo le han llegado bastantes más".

"Nos preocupa la situación y el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar en Asturias, como digo, no solo nos han llegado por parte de algunos usuarios, sino también se nos ha dado traslado de varios testimonios desde asociaciones como Asociación Contra la Violencia de Género. Diversos progenitores y esta asociación han denunciado irregularidades en varios PEF del Principado y se evidencia un patrón sistemático de fallos estructurales", dijo Polledo.

Ha destacado Polledo que su grupo considera "muy graves" las regularidades que se denuncian y que pasan entre otras por el incumplimiento de las condiciones fijadas por sentencia judicial como la obligación de realizar visitas supervisadas dejando a los menores en una situación de riesgo o de inseguridad.

"O lo que es lo mismo, que se están produciendo encuentros sin los controles adecuados, visitas que deberían estar tutorizadas o supervisadas", dijo la diputada del PP.

Insistió Polledo en que las irregularidades se graves, porque afectarían al correcto funcionamiento del servicio y también a la protección de los derechos y de los progenitores implicados. se ha referido también a "una ausencia sistemática de informes iniciales que impide contar con la evaluación de partida corriente adecuadamente a la intervención".

"En este contexto consideramos que es necesario exigir una actuación inmediata por parte de la administración competente, a fin de aclarar todas esas deficiencias señaladas y garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente", dijo Beatriz Polledo, que destacó además "la necesidad urgente de una revisión externa, independiente y rigurosa del funcionamiento de los PEF".