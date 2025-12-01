Blimea celebra este fin de semana su tradicional fiesta de los Pimientos Rellenos con gastronomía y orquestas

Archivo - Blimea, San Martín del Rey Aurelio (SMRA). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Blimea acoge este fin de semana la XLIX edición de los Pimientos Rellenos, una de las citas gastronómicas y culturales más tradicionales de San Martín del Rey Aurelio. La programación incluye actividades para todos los públicos entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre.

La festividad arranca este viernes con el acto de inauguración de la Navidad, a las 17.00 horas, y el encendido del alumbrado navideño, previsto a las 18.30 horas en el paseo, organizado por La Cabalgata.

A las 19.30 horas se celebrará la Gala Pimiento de Oro, con el pregón a cargo de Itziar Reinoso, médica de familia y estética, que entregará el galardón a Gonzalo Ordiz Redondo, profesor de la Academia Delta. A las 23.00 comenzará la actuación de Pasito Show.

El sábado se celebrará el tradicional concurso de pimientos rellenos, con recogida en el centro social hasta las 18.00 horas. A las 19.00 horas se representará la obra de teatro Vecines Puerta con Puerta, organizada por el Ayuntamiento de SMRA, seguida de la entrega de premios del concurso. La jornada se cerrará con la segunda noche musical, a las 23.30 horas, a cargo del grupo D'Cano.

El domingo, desde las 12.00 hasta las 19.00 horas, se podrá visitar el mercadillo navideño en la Plaza del Rosario y la Plaza San José. La orquesta encargada de amenizar la tercera noche será Waykas, a las 23.00. El lunes se celebrará la misa cantada por la Masa Coral de Laviana en la iglesia de Blimea a las 11.00.

La programación completa también incluye espacios para fotografías del proyecto JosipuJobs sobre Blimea, que se llevarán a cabo el viernes y el sábado entre las 17.00 y las 19.00 horas en el Centro Social.