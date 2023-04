Bomberos reclaman más personal, reorganizar el servicio y contar con dotaciones seguras

OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Principado de Asturias y de los parques de Oviedo y Gijón han protagonizado este jueves una concentración ante la Junta General primero y frente al Ayuntamiento de Oviedo después para reclamar "ser escuchados de una vez por todas y que puedan contar con dotaciones seguras".

El representante de la CSI en el comité de empresa del SEPA, Alberto Martínez, ha indicado que son ya muchos años los que llevan reclamando "dotaciones seguras" para trabajar en el "día a día" con al menos cuatro operarios en cada servicio de respuesta directa. Así reclaman un reestructuración de todo el servicio acabando con la categoría de auxiliar de bombero y la negociación de un nuevo convenio colectivo.

"Necesitamos una gestión más eficiciente, que se ponga orden en el SEPA, que se cubran todas las vacantes con garantías operativas seguras para los trabajadores y para los ciudadanos", ha insistido Martínez, que ha manifestado que se trata de una "cuestión de voluntad".

En la misma línea el integrante del comité de huelga, Abel Nido, ha insistido en que reclaman dotaciones seguras porque "no pueden seguir saliendo del parque con sensación de inseguridad para ellos y para la ciudadabía". Por eso reclaman al menos cuatro integrantes por intervención y acabar con la categoría de auxiliares de bombero.

BOMBEROS DE OVIEDO Y DE GIJÓN

No son mejores las condiciones de los cuerpos de bombero de Oviedo y de Gijón. Así el representante de los bomberos de Oviedo, Iván González, ha manifestado que la merma de personal no les permité trabajar en condiciones de seguridad y ha manifestado que "sabe que al Ayuntamiento no le gusta que protesten".

"Llevamos tiempo denunciando la falta de personal, parece que están desmantelando el servicio. Esta misma semana ha recibido una menaza velada del concejal del Ayuntamiento, pero lo que pedimos es simnplemente más personal", ha indicado.

Desde Gijón, Diego Escudero, ha denunciado también la "deficiendia de personal" del servicio recordando que Gijón en verano alcanza un impòrtante número de habitantes y ni siquiera tienen capacidad para hacer dos salidas simultáneas.

INCENDIOS FORESTALES

Respecto a la oleada de incendios forestales, coinciden los representantes de los bomberos en que esta es una cuestión "excepcional y recurrente en el tiempo en la que lo único que se puede hacer es proteger a las personas y las edificaciones".

"Casi da igual que estemos 200 que 1.000, lo único que se puede hacer en esos casos es proteger las vidas, lo que hay que hacer es un trabajo previo que es el que falla", ha manifestado Martínez.

Abel Nido ha indicado que quizás habría que estudiar los motivos por lo que esas oleadas que se repiten cada cierto tiempo se dan en esos años y no en otros.