Bomberos rescatan un hombre de 73 años atrapado en una tina de vino en Carcedo de Lomes, Allande

Archivo - Hospital Carmen y Severo Ochoa en Cangas del Narcea. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Cangas del Narcea rescataron en la noche de este jueves a un hombre que quedó atrapado en una tina de vino en la localidad de Carcedo de Lomes, en Allande.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado, de 73 años, fue evacuado para más pruebas, sin lesiones de gravedad, al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea.

Según informa el SEPA, hasta el lugar del incidente se desplazó el equipo médico de la UVI-móvil canguesa y el equipo de Atención Primaria de Allande. Cuando los bomberos llegaron al lugar un vecino estaba sujetando al afectado para evitar que no se sumergiese entre los residuos sólidos.

Los bomberos intentaron evacuarlo por el orificio superior pero era muy justo y había poco espacio con el techo para realizar la operación. En este momento se procedió a aligerar la tina y a ponerla en horizontal para facilitar la salida del hombre.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.59 horas del jueves. En la llamada, realizada por el propio afectado, indicaban que estaba atrapado en una tina de vino. Afirmaba que estaba solo y se estaba ahogando debido a los gases y el magayu.

La Sala 112 movilizó a los bomberos y localizó a un vecino para que acudiese al lugar para ayudar al hombre y sujetarlo mientras llegaban los equipos de emergencia. A las 21.36 horas los bomberos informan que han rescatado al afectado que está siendo atendido por los servicios sanitarios. Finalizada la intervención retiraron del lugar para regresar a base.